Temperatura baixa tinge de branco sul do Brasil; veja imagens

Com termômetros registrando cinco graus negativos, nevou em Urupema, na Serra Catarinense. De acordo com o site Climatempo, no fim da tarde desta quinta (9), já era possível perceber acumulação de neve nos campos da região.

Segundo o instituto, o fenômeno foi provocado por um ciclone extratropical formado entre a costa da região Sul e o Uruguai associado a uma forte massar de ar polar, que avança sobre o centro-sul do país.

A previsão é de que o frio continue durante o final de semana de Dia dos Pais nessa parte do Brasil. Praticamente todo o Estado de São Paulo deve registrar mínimas abaixo de 10 graus, com possibilidade de quebra de recorde de frio na capital paulista — 9,1 graus em 13 de julho. Pode chover em Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).