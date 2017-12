Temer fará pronunciamento em cadeia nacional na noite de Natal

O presidente Michel Temer fará um pronunciamento neste domingo, véspera de Natal. O vídeo será transmitido em rede nacional à noite, em horário ainda não confirmado, de acordo com a assessoria do Palácio do Planalto.

O pronunciamento foi gravado ainda em Brasília, antes de Temer partir para São Paulo, para onde embarcou na sexta-feira para passar o Natal com a família. Ele deve voltar a Brasília na terça-feira, quando tem reunião com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

Temer deverá passar o Réveillon na reserva da Base Naval de Aratu, na Bahia, ou na Restinga da Marambaia, no Rio, ambas administradas pela Marinha do Brasil.