‘Tem que deixar de ser um país de maricas’, diz Bolsonaro sobre pandemia

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, dia 10, que o Brasil precisa deixar de ser um “país de maricas” em relação à pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 162.000 brasileiros. A frase foi feita durante cerimônia no Planalto na qual o presidente criticava as medidas de quarentena pela crise no setor de turismo.

“Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para imprensa” afirmou Bolsonaro.