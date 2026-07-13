Técnica de enfermagem é presa ao tentar sair de maternidade com recém-nascida na bolsa

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Uma técnica de enfermagem foi presa após tentar sequestrar uma recém-nascida da Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, escondida em uma bolsa. Imagens de segurança, reveladas pelo Fantástico, mostram a funcionária em ação, sendo interceptada pela tia da bebê. A suspeita tinha um quarto de bebê preparado em casa.

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Uma técnica de enfermagem foi presa após tentar retirar uma recém-nascida de uma maternidade em Teresina (PI) escondida dentro de uma bolsa. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo Fantástico, mostram a funcionária circulando pelos corredores do hospital com a bebê antes de ser surpreendida pela tia da criança, que desconfiou da situação, abriu a bolsa e encontrou a sobrinha ainda dentro dela.

A suspeita, identificada como Auricélia Rocha, trabalhava na Maternidade Dona Evangelina Rosa havia pouco mais de dois anos, mas estava de folga no dia da ocorrência. Segundo a investigação, ela entrou normalmente na unidade de saúde e convenceu a mãe da recém-nascida de que precisaria levar a bebê para realizar exames de rotina, entre eles o teste do pezinho.

A mãe da criança, de apenas 14 anos, havia viajado de Castelo do Piauí até Teresina para dar à luz. Enquanto Auricélia saía com a recém-nascida, a irmã da adolescente, Daniela Beatriz, decidiu aguardar do lado de fora da sala.

As imagens mostram que, por volta das 13h40, a técnica de enfermagem aparece caminhando por um corredor com a bebê nos braços. Poucos minutos depois, ela deixa o local carregando apenas uma bolsa preta de grande porte e entra em um banheiro.

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Foi justamente essa sequência que despertou a desconfiança da tia da criança. “Ela vai pro banheiro, eu já fico olhando aquela situação. Eu sinto que aquele negócio não tá certo”, relatou Daniela ao Fantástico.

As câmeras de segurança mostram o momento em que Auricélia saiu do banheiro usando outra roupa. Daniela decidiu interceptá-la antes que deixasse o local. Ao abrir a bolsa, encontrou a recém-nascida escondida em seu interior.

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“Quando eu puxo, a neném tá lá. Eu questiono: ‘Mulher, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo com essa menina nessa bolsa?’. Eu já tiro a neném e saio pedindo socorro.”

Ela afirma que apenas depois percebeu a gravidade da situação.

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Ao Fantástico, a direção da Maternidade Dona Evangelina Rosa lamentou o episódio, mas afirmou que não houve falha no sistema de segurança da unidade. Segundo o diretor administrativo e financeiro, José Alberto Alencar, o hospital dispõe de leitores faciais, portas controladas por senhas e códigos de acesso, além de equipes treinadas para situações de risco.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Piauí como tentativa de sequestro. De acordo com o delegado-geral Luccy Keiko, como a comunicação do crime ocorreu algum tempo depois da ação, não foi possível realizar a prisão em flagrante. A Justiça, porém, decretou a prisão preventiva da suspeita.

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Familiares da técnica de enfermagem informaram ao dominical que Auricélia foi internada em uma clínica psiquiátrica. Policiais aguardaram sua alta médica para cumprir o mandado de prisão.

Durante buscas na residência da técnica de enfermagem, os investigadores encontraram um quarto preparado para receber um bebê. Havia berço, banheira, fraldas e roupas infantis. Conforme a Polícia Civil, familiares acreditavam que Auricélia estava grávida, embora ela nunca tivesse apresentado exames que comprovassem a gestação.

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A defesa informou, por meio de nota, que Auricélia foi diagnosticada com sintomas esquizofrênicos, fazia uso de medicação psiquiátrica e apresenta comprometimento para compreender a gravidade dos fatos investigados. O delegado responsável pelo caso, Hugo Alcântara, afirmou, entretanto, que a investigação não trabalha, neste momento, com a hipótese de inimputabilidade por transtorno mental e sustenta que a suspeita agiu sozinha.

Para a mãe da recém-nascida, o desfecho só não foi mais trágico por causa da atenção da irmã. “Se não fosse por ela, hoje eu estaria sem minha filha. Só uma mãe sabe o que é colocar uma criança no mundo e ver o rostinho dela pela primeira vez.”