🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Técnica de enfermagem é presa ao tentar sair de maternidade com recém-nascida na bolsa

Imagens obtidas pelo 'Fantástico' mostram o momento em que a tia da bebê desconfiou da funcionária e impediu a tentativa de sequestro em hospital de Teresina

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 11h33 | Atualizado em 13 jul 2026, 14h02
Uma mulher de uniforme cirúrgico verde, touca e máscara azul, segura um bebê recém-nascido enrolado em um cobertor vermelho, caminhando em um corredor de hospital com balcão de recepção à esquerda
Câmeras de segurança mostram mulher caminhando no corredor com bebê nos braços (Reprodução/Fantástico/TV Globo)
Continua após publicidade
Técnica de enfermagem é presa ao tentar sair de maternidade com recém-nascida na bolsa Priorizar nos meus resultados Google

Uma técnica de enfermagem foi presa após tentar retirar uma recém-nascida de uma maternidade em Teresina (PI) escondida dentro de uma bolsa. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo Fantástico, mostram a funcionária circulando pelos corredores do hospital com a bebê antes de ser surpreendida pela tia da criança, que desconfiou da situação, abriu a bolsa e encontrou a sobrinha ainda dentro dela.

A suspeita, identificada como Auricélia Rocha, trabalhava na Maternidade Dona Evangelina Rosa havia pouco mais de dois anos, mas estava de folga no dia da ocorrência. Segundo a investigação, ela entrou normalmente na unidade de saúde e convenceu a mãe da recém-nascida de que precisaria levar a bebê para realizar exames de rotina, entre eles o teste do pezinho.

A mãe da criança, de apenas 14 anos, havia viajado de Castelo do Piauí até Teresina para dar à luz. Enquanto Auricélia saía com a recém-nascida, a irmã da adolescente, Daniela Beatriz, decidiu aguardar do lado de fora da sala.

Siga

As imagens mostram que, por volta das 13h40, a técnica de enfermagem aparece caminhando por um corredor com a bebê nos braços. Poucos minutos depois, ela deixa o local carregando apenas uma bolsa preta de grande porte e entra em um banheiro.

Continua após a publicidade

Foi justamente essa sequência que despertou a desconfiança da tia da criança. “Ela vai pro banheiro, eu já fico olhando aquela situação. Eu sinto que aquele negócio não tá certo”, relatou Daniela ao Fantástico.

As câmeras de segurança mostram o momento em que Auricélia saiu do banheiro usando outra roupa. Daniela decidiu interceptá-la antes que deixasse o local. Ao abrir a bolsa, encontrou a recém-nascida escondida em seu interior.

Continua após a publicidade

“Quando eu puxo, a neném tá lá. Eu questiono: ‘Mulher, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo com essa menina nessa bolsa?’. Eu já tiro a neném e saio pedindo socorro.”

Ela afirma que apenas depois percebeu a gravidade da situação.

Continua após a publicidade

Ao Fantástico, a direção da Maternidade Dona Evangelina Rosa lamentou o episódio, mas afirmou que não houve falha no sistema de segurança da unidade. Segundo o diretor administrativo e financeiro, José Alberto Alencar, o hospital dispõe de leitores faciais, portas controladas por senhas e códigos de acesso, além de equipes treinadas para situações de risco.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Piauí como tentativa de sequestro. De acordo com o delegado-geral Luccy Keiko, como a comunicação do crime ocorreu algum tempo depois da ação, não foi possível realizar a prisão em flagrante. A Justiça, porém, decretou a prisão preventiva da suspeita.

Continua após a publicidade

Familiares da técnica de enfermagem informaram ao dominical que Auricélia foi internada em uma clínica psiquiátrica. Policiais aguardaram sua alta médica para cumprir o mandado de prisão.

Durante buscas na residência da técnica de enfermagem, os investigadores encontraram um quarto preparado para receber um bebê. Havia berço, banheira, fraldas e roupas infantis. Conforme a Polícia Civil, familiares acreditavam que Auricélia estava grávida, embora ela nunca tivesse apresentado exames que comprovassem a gestação.

Continua após a publicidade

A defesa informou, por meio de nota, que Auricélia foi diagnosticada com sintomas esquizofrênicos, fazia uso de medicação psiquiátrica e apresenta comprometimento para compreender a gravidade dos fatos investigados. O delegado responsável pelo caso, Hugo Alcântara, afirmou, entretanto, que a investigação não trabalha, neste momento, com a hipótese de inimputabilidade por transtorno mental e sustenta que a suspeita agiu sozinha.

Para a mãe da recém-nascida, o desfecho só não foi mais trágico por causa da atenção da irmã. “Se não fosse por ela, hoje eu estaria sem minha filha. Só uma mãe sabe o que é colocar uma criança no mundo e ver o rostinho dela pela primeira vez.”

Publicidade
TAGS:
Eleições: Teresina
Gravidez
Maquiavel
Piauí
Sequestro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).