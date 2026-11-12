TCU mantém investigação sobre barco de luxo usado por Lula na COP30 após ação de bolsonarista

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu dar continuidade à investigação sobre possíveis irregularidades na contratação de uma embarcação privada de luxo utilizada para hospedar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira-dama Janja e integrantes da comitiva presidencial durante a COP30, realizada em novembro de 2025, em Belém (PA).

A apuração foi motivada por uma representação apresentada pelo deputado federal e senador eleito Sanderson (PL-RS), em novembro do ano passado. O parlamentar questiona a legalidade da contratação, a necessidade da despesa e os valores desembolsados pelo governo federal para acomodar a comitiva presidencial.

Sanderson também contesta a decisão da Casa Civil de manter sob sigilo informações sobre a locação, incluindo o valor pago, a identidade do proprietário da embarcação e a relação de pessoas que utilizaram o espaço. O parlamentar defende a divulgação integral dos gastos e eventual ressarcimento aos cofres públicos caso sejam identificadas irregularidades ou superfaturamento.

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“A Casa Civil alega questões de segurança e impõe sigilo para não informar o valor do aluguel, quem frequentou ou quem é o dono do navio. O brasileiro trabalha duro, paga impostos e tem o direito de saber como o governo utiliza o dinheiro público”, afirmou Sanderson.

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