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Brasil

TCU livra Janja de mais um processo envolvendo gastos em viagem internacional

Investigação solicitada por uma comissão da Câmara dos Deputados foi arquivada formalmente

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 10h01 | Atualizado em 8 ago 2026, 10h28
Orientação da AGU é para divulgação de gastos e agenda de primeira-dama
O giro da primeira-dama pela Rússia também incluiu uma exclusiva visita ao Teatro Bolshoi de Moscou (Cláudio Kbene/Divulgação)
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TCU livra Janja de mais um processo envolvendo gastos em viagem internacional Priorizar nos meus resultados Google

O TCU livrou recentemente a primeira-dama Janja de outra apuração sobre gastos em viagens internacionais.

Desta vez, o processo arquivado tratava sobre o giro, cheio de passeios, da primeira-dama pela Rússia, com direito a visitas a diferentes pontos turísticos e históricos.

Janja viajou cinco dias antes da visita oficial de Lula a Moscou só para ter esse tempo.

Para o TCU, as viagens de Janja, ainda que se misturem com atividades aparentemente turísticas, atendem ao papel da primeira-dama de ser uma figura representativa e simbólica do governo brasileiro.

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Esse papel de promoção de ações e temas importantes é o que confere, na visão do tribunal, o interesse público para que os gastos, na casa dos milhões — se somadas as múltiplas viagens no atual mandato –, sejam justificados.

O pedido de investigação contra Janja, em relação ao giro pela Rússia, foi feito pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

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“As apurações realizadas no TCU concluíram pela improcedência das irregularidades noticiadas”, diz a decisão do tribunal.

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