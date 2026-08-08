TCU livra Janja de mais um processo envolvendo gastos em viagem internacional

O TCU livrou recentemente a primeira-dama Janja de outra apuração sobre gastos em viagens internacionais.

Desta vez, o processo arquivado tratava sobre o giro, cheio de passeios, da primeira-dama pela Rússia, com direito a visitas a diferentes pontos turísticos e históricos.

Janja viajou cinco dias antes da visita oficial de Lula a Moscou só para ter esse tempo.

Para o TCU, as viagens de Janja, ainda que se misturem com atividades aparentemente turísticas, atendem ao papel da primeira-dama de ser uma figura representativa e simbólica do governo brasileiro.

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Esse papel de promoção de ações e temas importantes é o que confere, na visão do tribunal, o interesse público para que os gastos, na casa dos milhões — se somadas as múltiplas viagens no atual mandato –, sejam justificados.

O pedido de investigação contra Janja, em relação ao giro pela Rússia, foi feito pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

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“As apurações realizadas no TCU concluíram pela improcedência das irregularidades noticiadas”, diz a decisão do tribunal.