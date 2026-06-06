TCU detectou superfaturamento de R$ 41 milhões na construção da Hemobrás
Consórcio responsável pela obra é notificado sobre o superfaturamento ocorrido no governo Dilma Rousseff
O Tribunal de Contas da União (TCU) detectou um superfaturamento de 41,4 milhões de reais na construção da sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), no município de Goiana, em Pernambuco. A estatal é vinculada ao Ministério da Saúde.
O superfaturamento é referente ao contrato assinado em 2011, durante o governo de Dilma Rousseff, para a execução de obras civis e montagem do complexo fabril de hemoderivados e biotecnológicos.
Com base no resultado das investigações, o TCU citou o Consórcio Biotec, responsável pela obra, para que no prazo de 15 dias apresente sua defesa no processo, ou seja, refute a irregularidade ou recolha aos cofres públicos os valores cobrados indevidamente.
Segundo o edital, o valor atualizado que o Consórcio Biotec terá de restituir aos cofres públicos, caso as alegações finais não sejam aceitas pelo Tribunal de Contas da União, atinge o montante de 63,8 milhões de reais.
O Consórcio pertence às empresas Mendes Junior e TEP Tecnologia.
O débito da Biotec terá de ser pago em solidariedade pelo ex-diretor da Hemobrás Romulo Maciel Filho, o ex-gerente Marcelo Carrilho Pessoa e o assessor Tomás de Albuquerque Borges.
As empresas podem recorrer à Justiça.