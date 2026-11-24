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O TCU apura indícios de violação da impessoalidade pelo uso de cenas de campanha em pronunciamento de Lula em cadeia nacional. O relator Antonio Anastasia cobrou explicações da Secom sobre custos e conformidade legal, mas negou retirar o vídeo do ar. Confira os desdobramentos.

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O TCU identificou indícios de violação ao princípio da impessoalidade na utilização de imagens de atos de campanha no pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e cobrou explicações da Secom da Presidência.

Em despacho na segunda-feira, o relator do caso, ministro Antonio Anastasia, seguiu um parecer da área técnica e determinou a apresentação de esclarecimentos pelo governo federal. A decisão ocorreu em representação apresentada por parlamentares do Novo.

“As verificações iniciais realizadas pela unidade técnica sinalizam, em cognição sumária, possível afronta às disposições do art. 37, caput e § 1º, da Constituição Federal, quanto ao princípio da impessoalidade na Administração Pública, o que justifica o aprofundamento das apurações mediante a

diligência proposta”, afirmou o ministro.

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Anastasia negou, por outro lado, um pedido para tirar do ar o pronunciamento, ou ao menos excluir as imagens vinculadas ao período eleitoral. O entendimento foi de que não há perigo da demora, já que o vídeo já foi amplamente divulgado.

Em análise preliminar, a unidade técnica do TCU identificou imagens relacionadas a atos de campanha que aparecem por aproximadamente 55 segundos, o equivalente a 12% do tempo total do pronunciamento, exibido no dia 8 de novembro em cadeia nacional de TV e rádio.

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A Secom terá 15 dias para explicar por que incluiu os registros da campanha e qual a origem deles, além de informar se houve uma análise prévia sobre a conformidade com o princípio da impessoalidade, previsto na Constituição.

O órgão também terá que apresentar os custos de produção do pronunciamento e a cópia integral do processo administrativo relacionado.

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“O governo Lula precisa explicar por que utilizou uma comunicação oficial, paga com dinheiro público, para exibir imagens de campanha eleitoral. A estrutura do Estado não pode ser confundida com a estrutura de um partido, muito menos servir à promoção pessoal de um presidente. O princípio da impessoalidade vale para todos e precisa ser respeitado”, afirmou a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP).

A representação foi apresentada, além de Adriana, pelos também deputados Gilson Marques (SC), Marcel van Hattem (RS), Luiz Lima (RJ) e Ricardo Salles (SP), todos do Novo, e pelo senador Sargento Reginauro (PSDB-CE).