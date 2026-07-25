TCU arquiva representação contra plano de socorro do BRB no escândalo do Master

O Tribunal de Contas da União decidiu, por unanimidade, arquivar uma representação que questionava o plano de socorro ao BRB, que está em crise devido às fraudes envolvendo o Banco Master.

O Ministério Público junto ao TCU havia questionado o empréstimo de até 6,5 bilhões de reais que será feito pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A operação foi acertada pela União e pelo governo do Distrito Federal e homologada pelo STF.

A representação apontou possíveis reflexos no equilíbrio federativo e na responsabilidade fiscal da União.

Entretanto, a Advocacia-Geral da União informou que não haverá nenhum tipo de uso de recursos federais.

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Por isso, os ministros do TCU consideraram que a questão deveria ser analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

A decisão foi pelo não conhecimento da representação, ou seja, sem análise do mérito, “por ausência dos requisitos de admissibilidade” e “por inadequação de competência do tribunal”.