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TCU arquiva representação contra plano de socorro do BRB no escândalo do Master

Ministros consideraram, por unanimidade, que não havia motivo para analisar pedido do Ministério Público

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 12h01
Fachada do Tribunal de Contas da União
Fachada do Tribunal de Contas da União (Valter Campanato/Agência Brasil)
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TCU arquiva representação contra plano de socorro do BRB no escândalo do Master Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal de Contas da União decidiu, por unanimidade, arquivar uma representação que questionava o plano de socorro ao BRB, que está em crise devido às fraudes envolvendo o Banco Master.

O Ministério Público junto ao TCU havia questionado o empréstimo de até 6,5 bilhões de reais que será feito pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A operação foi acertada pela União e pelo governo do Distrito Federal e homologada pelo STF.

A representação apontou possíveis reflexos no equilíbrio federativo e na responsabilidade fiscal da União.

Entretanto, a Advocacia-Geral da União informou que não haverá nenhum tipo de uso de recursos federais.

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Por isso, os ministros do TCU consideraram que a questão deveria ser analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

A decisão foi pelo não conhecimento da representação, ou seja, sem análise do mérito, “por ausência dos requisitos de admissibilidade” e “por inadequação de competência do tribunal”.

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