Um taxista foi preso na última terça-feira, 17, no centro do Rio, suspeito de aplicar um golpe contra duas turistas colombianas. Segundo a Polícia Civil, o motorista cobrou 2 mil reais por uma corrida entre a região da Lapa e o Maracanã, cujo preço estimado seria de apenas 29 reais. O suspeito foi identificado como Diego Ramos da Silva.

Para realizar a fraude, o taxista teria utilizado uma máquina de cartão com o visor parcialmente encoberto por fita isolante, impedindo que as passageiras visualizassem o valor cobrado antes de efetuar o pagamento. Após perceberem a cobrança indevida, as turistas procuraram a 18ª Delegacia de Polícia, na Praça da Bandeira.

Com o auxílio de imagens de câmeras e dados dos sistemas de monitoramento, os agentes localizaram o veículo novamente na Lapa e organizaram uma operação que terminou com a prisão do motorista nas proximidades da Escadaria Selarón.

De acordo com a investigação, consultas aos registros policiais apontaram que o motorista já tinha antecedentes por estelionato e era suspeito de recorrer ao mesmo golpe contra outros visitantes estrangeiros. A defesa do taxista não foi localizada.