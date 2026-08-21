Tarcísio x Haddad: Os números da última pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo
As entrevistas ocorreram entre os dias 18 e 21 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança é de 95%
Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21, mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) ampliou vantagem sobre o principal adversário, Fernando Haddad (PT), na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições 2026, em uma simulação de primeiro turno. De acordo com os números, o atual governador tem 45% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro da Fazenda aparece com 27%.
Na sequência, aparecem tecnicamente empatados Vera Lúcia (PSTU), com 4%, Carlos Machado (PCB) e Policial Edjane (Agir), com 3%, Vivian Mendes (UP), 2%, e Izadora Dias (PCO), com 1%. Brancos, nulos ou nenhum representam 11%. Os indecisos são 4%.
O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 15 de agosto, sob o número SP-01806/2026. A coleta ocorreu entre os dias 18 e 21 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95% e uma amostra aleatória simples. A empresa responsável é a Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda., contratada pela Globo Comunicação e Participações S.A..
Segundo turno
Em uma eventual disputa de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o atual chefe do Poder Executivo paulista aparece com 54% da preferência do eleitorado. Já Haddad soma 35%. Brancos, nulos ou nenhum representam 9%. Os indecisos são 2%. Na última pesquisa Datafolha, Tarcísio tinha 53% das intenções de voto no segundo turno, contra 37% de Haddad.
Retrospecto da disputa
Em 2022, Tarcísio e Haddad foram para o segundo turno da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes depois de um acirrado primeiro turno. Os dois deixaram para trás Rodrigo Garcia (à época no PSDB), impondo a primeira grande derrota aos tucanos em São Paulo em três décadas.