Tarcísio x Haddad: Os números da última pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo

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Pesquisa Datafolha indica que Tarcísio de Freitas (Republicanos) ampliou sua vantagem sobre Fernando Haddad (PT) na corrida pelo governo de São Paulo em 2026. Em simulação de primeiro turno, Tarcísio tem 45% das intenções de voto contra 27% de Haddad. Em um segundo turno, a diferença é ainda maior, com o atual governador alcançando 54%.

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21, mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) ampliou vantagem sobre o principal adversário, Fernando Haddad (PT), na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições 2026, em uma simulação de primeiro turno. De acordo com os números, o atual governador tem 45% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro da Fazenda aparece com 27%.

Na sequência, aparecem tecnicamente empatados Vera Lúcia (PSTU), com 4%, Carlos Machado (PCB) e Policial Edjane (Agir), com 3%, Vivian Mendes (UP), 2%, e Izadora Dias (PCO), com 1%. Brancos, nulos ou nenhum representam 11%. Os indecisos são 4%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 15 de agosto, sob o número SP-01806/2026. A coleta ocorreu entre os dias 18 e 21 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95% e uma amostra aleatória simples. A empresa responsável é a Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda., contratada pela Globo Comunicação e Participações S.A..

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Segundo turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o atual chefe do Poder Executivo paulista aparece com 54% da preferência do eleitorado. Já Haddad soma 35%. Brancos, nulos ou nenhum representam 9%. Os indecisos são 2%. Na última pesquisa Datafolha, Tarcísio tinha 53% das intenções de voto no segundo turno, contra 37% de Haddad.

Retrospecto da disputa

Em 2022, Tarcísio e Haddad foram para o segundo turno da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes depois de um acirrado primeiro turno. Os dois deixaram para trás Rodrigo Garcia (à época no PSDB), impondo a primeira grande derrota aos tucanos em São Paulo em três décadas.