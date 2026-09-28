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Tarcísio sobre desistência de Salles: ‘gesto de grandeza em nome de um projeto maior’

Ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro afirmou que união gira em torno de derrotar o PT em nível nacional

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 13h01 | Atualizado em 28 set 2026, 13h35
Dois homens conversam em primeiro plano, um de camiseta azul com Tarcísio é 10 Confirma e outro de camisa branca gesticulando, com fundo de pessoas embaçadas
Tarcísio e Salles durante gravação sobre desistência de integrante do Novo (Tarcísio de Freitas /Instagram/Reprodução)
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Tarcísio sobre desistência de Salles: ‘gesto de grandeza em nome de um projeto maior’ Priorize VEJA no Google

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), gravou vídeo ao lado de Ricardo Salles (Novo) depois de o ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro (PL) retirar a candidatura ao Senado por São Paulo. “Um gesto de grandeza em nome de um projeto maior”, classificou o chefe do Poder Executivo paulista, que tenta reeleição no pleito atual. A saída de Salles é vista como tentativa de direcionar os votos para Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) e impor uma derrota a Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), aliadas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com Tarcísio, “Ricardo Salles tinha trajetória, peso, história para concorrer ao Senado e resolveu, com humildade, com grandeza, abrir mão de sua candidatura para que a gente possa realmente ser competitivo e ter as duas vagas no Senado. Eu estou aqui, Ricardo, para te agradecer. Fico feliz de a gente garantir a união do nosso campo aqui no Estado de São Paulo, que dá exemplo para o Brasil inteiro”, disse Tarcísio.

Salles, então, elogiou Tarcísio por atuar como barreira contra a esquerda em São Paulo. “Estou aqui de maneira muito humilde desistindo da candidatura em prol desse bem maior, que a sua (Tarcísio) candidatura representa e tudo aquilo que estamos lutando. Vamos em frente para trabalhar da maneira mais correta para ganhar as eleições não só em São Paulo, mas também vencendo o PT em nível nacional”, disse.

Neste ano, cada Estado e o DF escolhem dois candidatos para as cadeiras no Senado. Em São Paulo, a disputa, segundo pesquisas divulgadas, apontam para acirramento entre os postulantes Marina, Tebet, Derrite e Prado. A eleição para a Casa Maior ganhou holofotes neste ano porque é a Casa iniciadora da discussão de impeachment envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a principal meta de bolsonaristas é eleger o maior número de senadores favoráveis a retirada de magistrados da Corte, enquanto a ala petista tenta conquistar cadeiras no Senado para evitar trâmites do tipo.

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Em vídeo divulgado, Derrite afirmou que já tinha admiração e respeito por Salles e “agora isso só cresce”. Atual deputado federal, ele também afirmou que “o PT e a esquerda não podem e não vão nos representar”. Prado também se manifestou. “Parabenizo o gesto de grandeza do Ricardo Salles pela decisão anunciada de retirar sua candidatura ao Senado”, afirmou.

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