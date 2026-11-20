Tarcísio pede a Moraes autorização para visitar Bolsonaro e discutir acusações de traição a Flávio
Governador quer esclarecer críticas de aliados à sua atuação na campanha de Flávio Bolsonaro e discutir seu papel na direita após a saída do senador do país
Depois de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar pedidos de visita a Jair Bolsonaro apresentados por nomes como Valdemar Costa Neto (PL), Rogério Marinho (PL) e Tereza Cristina (PP), chegou a vez do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recorrer ao ministro para tentar um encontro com o ex-presidente.
Tarcísio encaminhou um pedido a Moraes para visitar Bolsonaro e esclarecer as acusações de “traição” feitas por aliados do ex-presidente em relação à sua atuação na campanha de Flávio Bolsonaro (PL). A parceria política do governador com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também deve entrar na conversa.
Outro assunto previsto é o papel que Tarcísio poderá assumir na direita diante do vácuo de liderança provocado pela saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, após sua ida para os Estados Unidos.
No entorno do governador, a aposta é de que Moraes autorize o encontro. A expectativa se sustenta na boa relação que Tarcísio mantém com o ministro do STF, apesar das negativas recentes a outros aliados do ex-presidente.