Depois de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar pedidos de visita a Jair Bolsonaro apresentados por nomes como Valdemar Costa Neto (PL), Rogério Marinho (PL) e Tereza Cristina (PP), chegou a vez do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recorrer ao ministro para tentar um encontro com o ex-presidente.

Tarcísio encaminhou um pedido a Moraes para visitar Bolsonaro e esclarecer as acusações de “traição” feitas por aliados do ex-presidente em relação à sua atuação na campanha de Flávio Bolsonaro (PL). A parceria política do governador com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também deve entrar na conversa.

Outro assunto previsto é o papel que Tarcísio poderá assumir na direita diante do vácuo de liderança provocado pela saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, após sua ida para os Estados Unidos.

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No entorno do governador, a aposta é de que Moraes autorize o encontro. A expectativa se sustenta na boa relação que Tarcísio mantém com o ministro do STF, apesar das negativas recentes a outros aliados do ex-presidente.