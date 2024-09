Tarcísio lamenta morte de delegado que reagiu a tentativa de assalto em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou a morte do delegado Mauro Guimarães Soares, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil, baleado neste sábado, 21, ao reagir a uma tentativa de assalto neste quando caminhava com sua esposa no bairro da Lapa, na zona oeste da capital paulista.

Segundo o governador, o casal foi abordado por dois assaltantes. Na troca de tiros, um deles foi baleado. Tanto Guimarães quanto o assaltante atingido por ele foram socorridos e levados ao Hospital das Clínicas, mas o delegado não resistiu aos ferimentos.

“Um criminoso já foi preso por latrocínio. Todos os culpados serão presos e devidamente punidos. Meus sinceros sentimentos à família, amigos e toda a corporação”, escreveu o governador em suas redes sociais.

Guimarães era casado com a também delegada Ana Paula Ramalho Soares, ex-delegada geral adjunta da Polícia Civil.