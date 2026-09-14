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Brasil

A distância de Tarcísio e Flávio em relação a Haddad e Lula em SP, segundo nova pesquisa

Senado tem disputa acirrada entre aliados de Lula e do bolsonarismo, indica levantamento Real Time Big Data

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 08h35 | Atualizado em 14 set 2026, 09h03
Montagem de dois homens brancos de meia-idade em palanques. À esquerda, Tarcísio de Freitas, de terno azul-marinho e gravata azul-clara, fala ao microfone, segurando papéis. À direita, Fernando Haddad, de terno escuro e gravata azul-escura, também fala ao microfone, gesticulando com as mãos.
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad: candidatos ao governo de São Paulo (Divulgação/Alesp e Antonio Cruz/Agência Brasil)
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A menos de três semanas das eleições de 2026, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são os candidatos favoritos em São Paulo ao governo estadual e à Presidência da República. A nova pesquisa Real Time Big Data realizado entre o eleitorado paulista foi divulgada nesta segunda-feira, 14.

Na disputa pelo Executivo estadual, Tarcísio de Freitas lidera no primeiro turno com 53% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Fernando Haddad (PT), que tem 36% do eleitorado. A pontuação indica o atual governador com chance de reeleição já na primeira rodada de votação, que ocorre no dia 4 de outubro.

Os candidatos Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) atingiram, juntos, 2% do eleitorado paulista. Votos brancos e nulos representam 5% do total, e outros 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

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Governador — São Paulo — 1º turno

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 53%
  • Fernando Haddad (PT): 36%
  • Outros: 2%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS / NR: 4%
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No segundo turno, Tarcísio de Freitas mantém a liderança contra Fernando Haddad por 57% a 38% das intenções de voto.

Governador — São Paulo — 2º turno (cenário único)

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 57%
  • Fernando Haddad (PT): 38%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 2%
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A corrida presidencial é liderada por Flávio Bolsonaro, que tem 39% das intenções de voto ante 32% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a vantagem do senador sobre o petista varia de 3 a 7 pontos no primeiro turno.

Em seguida, tecnicamente empatados em terceiro lugar, aparecem Renan Santos (Missão), Pablo Marçal (PRTB), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somam, juntos, 1% do eleitorado paulista.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Presidente — São Paulo — 1º turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 39%
  • Lula (PT): 32%
  • Renan Santos (Missão): 6%
  • Pablo Marçal (PRTB): 5%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS / NR: 3%

No segundo turno presidencial, a liderança também é de Flávio Bolsonaro, embora com vantagem mais apertada: o “Zero Um” tem 50% dos votos em São Paulo contra 44% de Lula, o que corresponde a uma dianteira de 2 a 6 pontos percentuais.

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Presidente — São Paulo — 2º turno (cenário único)

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50%
  • Lula (PT): 44%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 3%

Já na corrida ao Senado por São Paulo, o cenário é de disputa embolada entre dois nomes alinhados ao bolsonarismo e duas ex-ministras do governo Lula. Numericamente, lidera Guilherme Derrite (PP), seguido por Simone Tebet (PSB), André do Prado (PL) e Marina Silva (Rede).

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Os candidato Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Márcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Eliana Ferreira (PSTU) e Weller Gonçalves (PSTU) somaram 2%, juntos, na disputa pelo Senado.

Senador — São Paulo

  • Guilherme Derrite (PP): 19%
  • Simone Tebet (PSB): 17%
  • André do Prado (PL): 17%
  • Marina Silva (Rede): 13%
  • Ricardo Salles (Novo): 10%
  • Soninha Francine (Cidadania): 3%
  • Guto Schiavetto (Missão): 2%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%
  • Outros: 2%
  • Nulo / Branco: 6%
  • NS/NR: 9%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em São Paulo entre os dias 9 e 12 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos SP-02794/2026 e BR-05824/2026.

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