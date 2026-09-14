A distância de Tarcísio e Flávio em relação a Haddad e Lula em SP, segundo nova pesquisa

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Nova pesquisa Real Time Big Data aponta os favoritos para as eleições de 2026 em São Paulo. Tarcísio de Freitas lidera a corrida pelo governo, com chance de reeleição no 1º turno. Já Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula na disputa presidencial no estado. A pesquisa também detalha o cenário para o Senado, que está bastante embolado entre vários candidatos.

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A menos de três semanas das eleições de 2026, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são os candidatos favoritos em São Paulo ao governo estadual e à Presidência da República. A nova pesquisa Real Time Big Data realizado entre o eleitorado paulista foi divulgada nesta segunda-feira, 14.

Na disputa pelo Executivo estadual, Tarcísio de Freitas lidera no primeiro turno com 53% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Fernando Haddad (PT), que tem 36% do eleitorado. A pontuação indica o atual governador com chance de reeleição já na primeira rodada de votação, que ocorre no dia 4 de outubro.

Os candidatos Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) atingiram, juntos, 2% do eleitorado paulista. Votos brancos e nulos representam 5% do total, e outros 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — São Paulo — 1º turno

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 53%

Fernando Haddad (PT): 36%

Outros: 2%

Nulo/Branco: 5%

NS / NR: 4%

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No segundo turno, Tarcísio de Freitas mantém a liderança contra Fernando Haddad por 57% a 38% das intenções de voto.

Governador — São Paulo — 2º turno (cenário único)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 57%

Fernando Haddad (PT): 38%

Nulo/Branco: 3%

Não Sabe / Não Respondeu: 2%

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A corrida presidencial é liderada por Flávio Bolsonaro, que tem 39% das intenções de voto ante 32% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a vantagem do senador sobre o petista varia de 3 a 7 pontos no primeiro turno.

Em seguida, tecnicamente empatados em terceiro lugar, aparecem Renan Santos (Missão), Pablo Marçal (PRTB), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somam, juntos, 1% do eleitorado paulista.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Presidente — São Paulo — 1º turno

Flávio Bolsonaro (PL): 39%

Lula (PT): 32%

Renan Santos (Missão): 6%

Pablo Marçal (PRTB): 5%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS / NR: 3%

No segundo turno presidencial, a liderança também é de Flávio Bolsonaro, embora com vantagem mais apertada: o “Zero Um” tem 50% dos votos em São Paulo contra 44% de Lula, o que corresponde a uma dianteira de 2 a 6 pontos percentuais.

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Presidente — São Paulo — 2º turno (cenário único)

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 44%

Nulo/Branco: 3%

Não Sabe / Não Respondeu: 3%

Já na corrida ao Senado por São Paulo, o cenário é de disputa embolada entre dois nomes alinhados ao bolsonarismo e duas ex-ministras do governo Lula. Numericamente, lidera Guilherme Derrite (PP), seguido por Simone Tebet (PSB), André do Prado (PL) e Marina Silva (Rede).

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Os candidato Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Márcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Eliana Ferreira (PSTU) e Weller Gonçalves (PSTU) somaram 2%, juntos, na disputa pelo Senado.

Senador — São Paulo

Guilherme Derrite (PP): 19%

Simone Tebet (PSB): 17%

André do Prado (PL): 17%

Marina Silva (Rede): 13%

Ricardo Salles (Novo): 10%

Soninha Francine (Cidadania): 3%

Guto Schiavetto (Missão): 2%

Geraldo Rufino (Podemos): 2%

Outros: 2%

Nulo / Branco: 6%

NS/NR: 9%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em São Paulo entre os dias 9 e 12 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos SP-02794/2026 e BR-05824/2026.