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Brasil

Tarcísio anuncia Salles como secretário da Justiça e mais dois integrantes de novo governo

Deputado federal desistiu de concorrer ao Senado nas eleições deste ano, o que foi crucial para eleger Derrite e André do Prado

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 17h48 | Atualizado em 11 nov 2026, 18h09
Dois homens conversam em primeiro plano, um de camiseta azul com Tarcísio é 10 Confirma e outro de camisa branca gesticulando, com fundo de pessoas embaçadas
Salles, futuro secretário de Justiça, foi crucial para eleição no Senado de SP  (Tarcísio de Freitas /Instagram/Reprodução)
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta quarta-feira, 11, os primeiros nomes que vão integrar o secretariado do Governo de São Paulo a partir de janeiro de 2027. Entre eles, está Ricardo Salles (Novo), ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, que assumirá a Secretaria da Justiça e Cidadania.

Salles, que atualmente ocupa cargo de deputado federal, foi candidato a senador no pleito deste ano. Poucos dias antes do primeiro turno, no entanto, ele desistiu da candidatura em um arranjo político envolvendo o governador Tarcísio para turbinar as candidaturas de Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL). Estes, eleitos ao derrotar Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), aliadas e ex-ministras de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quando Salles retirou a candidatura, ele negou ter negociado cargo. Tarcísio elogiou o movimento ao afirmar que “Ricardo Salles tinha trajetória, peso, história para concorrer ao Senado e resolveu, com humildade, com grandeza, abrir mão de sua candidatura para que a gente possa realmente ser competitivo e ter as duas vagas no Senado. Eu estou aqui, Ricardo, para te agradecer. Fico feliz de a gente garantir a união do nosso campo aqui no Estado de São Paulo, que dá exemplo para o Brasil inteiro”, disse Tarcísio em 28 de setembro.

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O engenheiro Marcos Guerson, atual superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no lugar de Jorge Lima. Tarcísio também anunciou o nome de Anderson Ribeiro Correia, atual diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que assumirá a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

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“Estamos reunindo profissionais com experiência, capacidade de gestão e compromisso com o resultado para dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado em São Paulo. Nosso foco é fortalecer a economia, atrair investimentos, ampliar oportunidades e aprimorar os serviços públicos. “Seguiremos trabalhando para transformar esse compromisso em resultados concretos que façam a diferença na vida da população”, disse o chefe do Poder Executivo paulista ao anunciar os nomes.

Tarcísio também confirmou a permanência de Nerylson Lima à frente da Casa Civil; Geraldo Melo Filho, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento; e Marília Marton, na Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

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