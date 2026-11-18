Tallis Gomes defende “monarquia mista” nas empresas em livro sobre “gestão antiwoke”
Após deixar o comando executivo da G4 em 2024, empresário usa filosofia clássica para propor liderança centralizada e rejeitar pautas identitárias
A crise reputacional vivida pelo empresário Tallis Gomes, em setembro de 2024, levou à sua renúncia aos cargos de CEO e presidente da G4 Educação. Com o passar do tempo, porém, o empreendedor ressignificou o episódio e o transformou em ponto de partida para o livro Gestão Antiwoke, publicado pela Citadel Editora.
Na obra, o fundador da plataforma de educação executiva e soluções para pequenas e médias empresas (PMEs) propõe um modelo de gestão focado em resultados financeiros sólidos e na rejeição ao que classifica como “teatro corporativo”.
Para sustentar o argumento, o autor, que segue na companhia como presidente do conselho de administração e mentor, recorre a conceitos da filosofia clássica (unindo ideias de Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino) para estruturar uma liderança empresarial firme e livre de distrações ideológicas. O sistema baseia-se na tese da “monarquia mista”, modelo em que um líder central forte atua em conjunto com uma diretoria qualificada para conduzir os negócios.
Dividido em 17 capítulos, o livro traduz teorias em ferramentas corporativas e oferece a executivos orientações testadas no próprio crescimento da G4. A publicação já está à venda em livrarias e plataformas digitais.