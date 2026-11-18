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Após uma crise reputacional, Tallis Gomes, fundador da G4 Educação, transforma sua experiência no livro “Gestão Antiwoke”, publicado pela Citadel Editora. A obra propõe um modelo de gestão focado em resultados financeiros sólidos e na rejeição ao que ele chama de “teatro corporativo”, recorrendo à filosofia clássica para estruturar uma liderança firme e livre de distrações ideológicas. Uma leitura essencial para executivos em busca de um novo paradigma.

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A crise reputacional vivida pelo empresário Tallis Gomes, em setembro de 2024, levou à sua renúncia aos cargos de CEO e presidente da G4 Educação. Com o passar do tempo, porém, o empreendedor ressignificou o episódio e o transformou em ponto de partida para o livro Gestão Antiwoke, publicado pela Citadel Editora.

Na obra, o fundador da plataforma de educação executiva e soluções para pequenas e médias empresas (PMEs) propõe um modelo de gestão focado em resultados financeiros sólidos e na rejeição ao que classifica como “teatro corporativo”.

Para sustentar o argumento, o autor, que segue na companhia como presidente do conselho de administração e mentor, recorre a conceitos da filosofia clássica (unindo ideias de Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino) para estruturar uma liderança empresarial firme e livre de distrações ideológicas. O sistema baseia-se na tese da “monarquia mista”, modelo em que um líder central forte atua em conjunto com uma diretoria qualificada para conduzir os negócios.

Dividido em 17 capítulos, o livro traduz teorias em ferramentas corporativas e oferece a executivos orientações testadas no próprio crescimento da G4. A publicação já está à venda em livrarias e plataformas digitais.

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