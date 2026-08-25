Talíria Petrone terá reunião com BNDES para discutir empreendimentos negros do Rio

A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) solicitou uma reunião com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, para discutir a criação de parcerias e políticas de apoio ao empreendedorismo negro no Rio de Janeiro. O encontro acontece na próxima quinta-feira (27), às 11h.

A agenda tem como foco a iniciativa Zungu, que reúne empreendimentos negros do estado e atua no fortalecimento da economia negra, na geração de renda e na ampliação de oportunidades para empreendedores historicamente excluídos do acesso ao crédito e às políticas de desenvolvimento.

A iniciativa também contribui para valorizar a identidade e a cultura de um Rio de Janeiro negro, fortalecendo territórios e experiências que ajudam a contar a história da população negra no estado e que podem ampliar o potencial turístico e cultural fluminense.

Na solicitação encaminhada ao presidente do banco, Talíria destaca a importância de desenvolver políticas públicas que considerem as especificidades e os obstáculos enfrentados pelo empreendedorismo negro no país.

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“A construção de um desenvolvimento econômico mais justo passa necessariamente pela democratização do acesso ao crédito e pelas oportunidades para quem historicamente foi excluído. Queremos aproximar o BNDES dos empreendedores negros do Rio e construir caminhos para que esses negócios possam crescer, gerar renda, fortalecer suas comunidades e movimentar a economia do estado”, afirma..