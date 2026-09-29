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Tabela SUS Paulista chega a R$ 12 bilhões em repasses

Recursos já beneficiam 874 instituições, incluindo hospitais municipais e Santas Casas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 16h41
Mulher idosa loira com brinco de flor branca e roxa faz exame de vista em aparelho branco, enquanto uma oftalmologista asiática de óculos e jaleco branco a auxilia
Atendimento realizado com recursos da Tabela SUS Paulista  (./Divulgação)
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A Tabela SUS Paulista já pagou 12 bilhões de reais a 874 instituições filantrópicas que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em São Paulo, entre Santas Casas, filantrópicas e hospitais municipais.

A iniciativa complementa em até cinco vezes os valores da tabela federal do SUS. Os repasses são calculados conforme a produção e os serviços prestados à população.

Criado em 2023, o programa do governo estadual de São Paulo passou a contemplar também hospitais municipais. Os pagamentos começaram em agosto, referentes a atendimentos realizados em junho, a 66 hospitais.

Em setembro, o número passou para 73, referentes a julho. No total, foram pagos 94,8 milhões de reais nos dois meses a unidades municipais.

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O balanço da Secretaria de Estado da Saúde registra mais de 9 mil leitos inaugurados ou reativados no estado. Entre 2023 e 2026, foram contabilizadas mais de 10,2 milhões de internações.

Também aumentou o número de cirurgias de alta e média complexidade. Na comparação entre 2022 e os últimos 12 meses, as cirurgias da visão passaram de 47. 497 para 67. 698, crescimento de 42,5%. As oncológicas avançaram 45,6%, de 35. 353 para 51. 487 procedimentos.

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No mesmo período, os procedimentos de mama passaram de 7. 983 para 10. 459, alta de 31%. As cirurgias ortopédicas subiram de 176. 650 para 206. 178, aumento de 16,7%.

“A Tabela SUS Paulista é um instrumento para fortalecer quem está na ponta do atendimento e garantir melhores condições para que as instituições continuem prestando assistência à população”, afirma o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva.

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