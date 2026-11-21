O deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos) propôs um projeto de lei que proíbe condenados, de qualquer crime, de lucrar com filmes, séries, documentários ou entrevistas relacionadas ao delito que cometeram. A proposta ganhou força na última semana após ser divulgado que Suzane von Richthofen teria recebido um cachê para participar do seu documentário, produzido pela Netflix. A ideia se assemelha a Son of Sam, legislação norte-americana que existe desde 1977 e que transfere o lucro em produções de entretenimento, que iriam para os criminosos, para as vítimas ou familiares.

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Quando promulgada, nos Estados Unidos, a lei bateu de frente com a Primeira Emenda norte-americana, que garante a liberdade de expressão no país. Por conta disso, precisou ser reajustada. A advogada Luciane Tavares, que atua na Flórida e Nova York, explica que, agora, cada caso é julgado de uma maneira. “Em Nova York, hoje, se alguém for fazer algum tipo de documentário que envolve vítimas dessa forma, tem que seguir determinados passos. É necessário notificar as vítimas, destinar a elas um certo valor, ou mesmo a um fundo das vítimas, e lhes dar um tempo para que usem esse dinheiro”, explica.

Análise fria

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O advogado Ricardo Brajterman, mestre em Direito Constitucional pela PUC-Rio, levanta a possibilidade de que a liberdade de expressão pode ser afetada pelo projeto. “A minha tendência é achar que não é uma medida adequada dentro de um país que preza pela liberdade de expressão e de imprensa. É desagradável. Causa grande desconforto ver um criminoso protagonizando e recebendo dinheiro por um filme que fala sobre o próprio crime. Mas, por outro lado, sendo frio, como profissional, a gente tem que analisar isso frente a princípios e garantias condicionais, como a liberdade de expressão, imprensa e obtenção de renda”, defende.

Com a nova proposta, os criminosos não poderiam lucrar com livros, palestras, entrevistas ou produções audiovisuais. “É uma lei que bota todos os crimes e todas as situações no mesmo patamar, como se fossem todas iguais. Mas cada caso tem seus detalhes, nuances e graus de periculosidade. Isso tudo tem que ser muito analisado. E não criar uma barreira de situações que são importantes pra toda a sociedade”, continua Ricardo.

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Luciane acredita que também é necessária uma lei que peça a autorização das vítimas para a realização de produções. “Tudo que você proíbe completamente, as pessoas dão um jeitinho de dizer de outro jeito. Então, tem que ter essa balança. As famílias (das vítimas) têm que ter direito de receber algo também”.