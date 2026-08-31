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Suspensão da campanha de Renan Santos é ‘retaliação’ de Toffoli, diz Kim Kataguiri

‘Estamos impetrando um mandado de segurança para reverter essa decisão absurda’, diz o deputado do Missão

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 17h37
O deputado federal Kim Kataguiri
O deputado federal Kim Kataguiri  (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)
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O deputado Kim Kataguiri classificou, nesta segunda, de absurda a decisão do ministro Dias Toffoli, do TSE, de suspender a campanha de Renan Santos a presidente da República por causa de um atraso de 12 dias na apresentação de perfis de internet da campanha à Justiça Eleitoral.

“A suspensão de Renan Santos é ilegal! Isso é claramente uma retaliação por conta de nossos protestos expondo a relação de Dias Toffoli com o escândalo do Banco Master”, disse Kataguiri.

O parlamentar deixou claro que o partido vai recorrer ao TSE para derrubar a decisão do ministro: “Estamos impetrando um mandado de segurança para reverter essa decisão absurda. Nós não seremos calados!”

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