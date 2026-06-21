Suspeito de tentar sequestrar criança em São Paulo é preso e admite crime
Homem disse que se escondeu por medo de ser morto; confissão foi registrada por câmera corporal de policial
Um dos suspeitos de envolvimento na tentativa de sequestro de um menino em Guaianases, na zona leste de São Paulo, foi preso pela Polícia Militar e admitiu participação no crime. A confissão foi feita aos policiais militares e registrada pela câmera corporal de um dos agentes. “É eu mesmo senhor (sic). Eu sabia que vocês iam me buscar”, disse ao ser abordado.
A tentativa de sequestro aconteceu na última terça-feira. O menino brincava na rua, em uma bicicleta, quando um homem tenta colocá-lo à força em um táxi. Um pedestre intervém para ajudar a criança. O suspeito então desiste e embarca de volta no carro, onde um comparsa o aguardava. Os dois tentaram fugir, mas o motorista do táxi desligou o carro. Eles foram retirados do veículo e agredidos por moradores.
O suspeito preso foi identificado na rua Apa, em Santa Cecília, no centro da cidade, na sexta-feira. Ele afirmou que estava escondido por medo de ser morto. “Eu estava escondido porque a população tentou me matar. Eu fiquei quase dois dias dentro de um córrego. Consegui sair ontem à noite. Eu vim para cá para isso mesmo. Eu só não ia na delegacia me entregar nunca”, afirmou. “Querendo ou não acabei com a minha vida.”
O caso foi registrado como subtração de incapaz e é investigado na 1ª Delegacia de Proteção à Pessoa do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil investiga se dois corpos encontrados no bairro Colônia, na zona leste, têm relação com o crime. Um dos mortos pode ser o homem que tentou sequestrar a criança. As roupas usadas eram as mesmas, mas a identificação depende de perícia.
Uma das linhas de investigação é a de que o homem tentou sequestrar o menino para atingir a mãe dele, com quem teve um relacionamento. Segundo o inquérito, a mulher morava com os filhos em um prédio abandonado no Centro de São Paulo antes de se mudar para Guaianases.