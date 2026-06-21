Suspeito de tentar sequestrar criança em São Paulo é preso e admite crime

Um dos suspeitos de envolvimento na tentativa de sequestro de um menino em Guaianases, na zona leste de São Paulo, foi preso pela Polícia Militar e admitiu participação no crime. A confissão foi feita aos policiais militares e registrada pela câmera corporal de um dos agentes. “É eu mesmo senhor (sic). Eu sabia que vocês iam me buscar”, disse ao ser abordado.

A tentativa de sequestro aconteceu na última terça-feira. O menino brincava na rua, em uma bicicleta, quando um homem tenta colocá-lo à força em um táxi. Um pedestre intervém para ajudar a criança. O suspeito então desiste e embarca de volta no carro, onde um comparsa o aguardava. Os dois tentaram fugir, mas o motorista do táxi desligou o carro. Eles foram retirados do veículo e agredidos por moradores.

O suspeito preso foi identificado na rua Apa, em Santa Cecília, no centro da cidade, na sexta-feira. Ele afirmou que estava escondido por medo de ser morto. “Eu estava escondido porque a população tentou me matar. Eu fiquei quase dois dias dentro de um córrego. Consegui sair ontem à noite. Eu vim para cá para isso mesmo. Eu só não ia na delegacia me entregar nunca”, afirmou. “Querendo ou não acabei com a minha vida.”

O caso foi registrado como subtração de incapaz e é investigado na 1ª Delegacia de Proteção à Pessoa do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil investiga se dois corpos encontrados no bairro Colônia, na zona leste, têm relação com o crime. Um dos mortos pode ser o homem que tentou sequestrar a criança. As roupas usadas eram as mesmas, mas a identificação depende de perícia.

Uma das linhas de investigação é a de que o homem tentou sequestrar o menino para atingir a mãe dele, com quem teve um relacionamento. Segundo o inquérito, a mulher morava com os filhos em um prédio abandonado no Centro de São Paulo antes de se mudar para Guaianases.