Suspeito de participar de assalto a arqueóloga morre durante perseguição policial

Um homem identificado como Luiz Fernando Rodrigues dos Santos, de 28 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 21, após ser baleado durante uma perseguição policial com agentes da 14ª DP (Leblon) na Rua São Clemente, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de ter participado da tentativa de latrocínio contra a arqueóloga Tania Andrade Lima, de 81 anos, na última quinta-feira, na Rua Venâncio Flores, no Leblon. A idosa foi ferida com três tiros ao proteger sua bolsa quando saía de um banco.

Segundo informações de inteligência da Polícia Civil, o carro em que Luiz Fernando estava teria sido usado na ação envolvendo a arqueóloga. Por meio de um sistema que monitora as placas dos veículos, os policiais localizaram o carro e deram início à perseguição.

Organização especializada em roubos

A Polícia Civil afirma que Luiz Fernando seria um dos chefes de uma organização criminosa especializada em efetuar roubos na Zona Sul do Rio. Na manhã desta quarta, os integrantes da organização estariam atuando na região e também no Centro. O suspeito, diz a corporação, acumulava 27 passagens pela polícia, grande parte delas por crime de roubo.

A perseguição ocorreu próximo a um dos acessos ao Morro Santa Marta. A Polícia Civil divulgou que os agentes dispararam após o suspeito jogar o carro contra uma equipe e dar um tiro. Luiz Fernando chegou a ser levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas morreu antes de chegar ao local. Ele estava acompanhado no veículo de uma mulher, ferida por estilhaços e atendida por médicos.

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O episódio aconteceu em uma área de grande circulação de pessoas. Durante a perseguição, um outro carro foi atingido e ficou visivelmente danificado. O motorista desse veículo não se feriu e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Na Rua São Clemente, uma faixa ficou temporariamente fechada na altura do Colégio Cruzeiro, que fica em frente ao local onde a perseguição terminou.

De acordo com a polícia, as circunstâncias do confronto serão apuradas por meio de perícias e outros procedimentos legais.