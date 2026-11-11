Suspeito de matar frentista após discussão de trânsito se entrega à polícia no Rio de Janeiro

Maicon Cosme Pereira de Souza, de 39 anos, suspeito de matar a tiros o frentista Arthur Andrew Caetano Gonçalves, de 30, assumiu a autoria e se entregou à polícia na noite desta terça-feira, 10. A informação foi confirmada por VEJA com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o homem se apresentou na unidade após a polícia pedir a prisão dele à Justiça. Em nota, a corporação informou que, diante do avanço das investigações, o suspeito decidiu se entregar. Maicon foi preso e deverá responder por homicídio triplamente qualificado.

Frentista foi baleado após perseguição

O crime aconteceu na segunda-feira, 9, na Estrada dos Bandeirantes, na região do Camorim, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Arthur conduzia uma bicicleta elétrica quando se envolveu em uma colisão leve com o carro de luxo do suspeito. Após o acidente, o frentista teria sido perseguido e baleado. Ele não resistiu aos ferimentos.

Durante as investigações, a polícia apreendeu o veículo utilizado pelo suspeito e uma pistola calibre nove milímetros na residência dele. A arma foi encaminhada para perícia.

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Arthur Andrew Caetano Gonçalves era casado, morava em Campo Grande, também na Zona Oeste do Rio, trabalhava como frentista e fazia entregas por aplicativo. O sepultamento ocorreu na Zona Oeste da capital fluminense.