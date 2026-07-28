Suspeito de ameaçar alunos do Colégio Pedro II é preso com imagens de abuso sexual infantil no Rio

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira, 28, um homem investigado por enviar cartas com ameaças de morte a estudantes do Colégio Pedro II. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, na Tijuca, zona norte do Rio, onde os agentes localizaram arquivos com imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes armazenados em um computador.

Além do material ilegal, também foram encontradas cartas com o mesmo conteúdo das mensagens encaminhadas à instituição de ensino, reforçando as evidências reunidas no inquérito sobre as ameaças. Após o flagrante, o investigado foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde foi autuado.

Todo o material apreendido será submetido à perícia para esclarecer a extensão dos fatos e verificar a possível prática de outros crimes. Segundo a PF, as investigações sobre as ameaças contra alunos do Colégio Pedro II seguem em andamento.