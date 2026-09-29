Surfistas salvam turista de afogamento na Barra da Tijuca
Momento do resgate foi registrado por drone
Dois surfistas salvaram um turista que teve dificuldade para sair do mar na manhã desta terça-feira, 29, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Andreia Monteiro percebeu que o homem, que falava inglês, pedia ajuda e foi até ele com a prancha. O instrutor de surfe Pedro Amaral, conhecido como Pedrão, também entrou na água para auxiliar no resgate. Imagens feitas por um drone registraram a ação.
Segundo Andreia, uma correnteza mais forte se formava na região por causa de uma vala no mar. Ela explicou ao turista, em inglês, como deveria agir enquanto Pedro conduzia o resgate até uma área mais rasa. O homem, que estava acompanhado de uma mulher na areia, conseguiu sair em segurança e agradeceu aos dois surfistas. O momento foi registrado pelo fotógrafo e piloto de drone Fernando Affonso.