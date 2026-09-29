Surfistas salvam turista de afogamento na Barra da Tijuca

Dois surfistas salvaram um turista que teve dificuldade para sair do mar na manhã desta terça-feira, 29, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Andreia Monteiro percebeu que o homem, que falava inglês, pedia ajuda e foi até ele com a prancha. O instrutor de surfe Pedro Amaral, conhecido como Pedrão, também entrou na água para auxiliar no resgate. Imagens feitas por um drone registraram a ação.

Segundo Andreia, uma correnteza mais forte se formava na região por causa de uma vala no mar. Ela explicou ao turista, em inglês, como deveria agir enquanto Pedro conduzia o resgate até uma área mais rasa. O homem, que estava acompanhado de uma mulher na areia, conseguiu sair em segurança e agradeceu aos dois surfistas. O momento foi registrado pelo fotógrafo e piloto de drone Fernando Affonso.