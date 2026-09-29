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Brasil

Surfistas salvam turista de afogamento na Barra da Tijuca

Momento do resgate foi registrado por drone

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 20h10
Duas cenas lado a lado mostram um surfista de roupa de borracha e dois homens na água. Na esquerda, o surfista está perto de um homem que parece estar se afogando. Na direita, o surfista está em sua prancha, e os dois homens estão em uma boia de resgate amarela, sendo socorridos em mar agitado com ondas espumosas
Drone captou momento em que surfistas salvam turista no mar da Barra (//Reprodução)
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Surfistas salvam turista de afogamento na Barra da Tijuca Priorize VEJA no Google

Dois surfistas salvaram um turista que teve dificuldade para sair do mar na manhã desta terça-feira, 29, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Andreia Monteiro percebeu que o homem, que falava inglês, pedia ajuda e foi até ele com a prancha. O instrutor de surfe Pedro Amaral, conhecido como Pedrão, também entrou na água para auxiliar no resgate. Imagens feitas por um drone registraram a ação.

Segundo Andreia, uma correnteza mais forte se formava na região por causa de uma vala no mar. Ela explicou ao turista, em inglês, como deveria agir enquanto Pedro conduzia o resgate até uma área mais rasa. O homem, que estava acompanhado de uma mulher na areia, conseguiu sair em segurança e agradeceu aos dois surfistas. O momento foi registrado pelo fotógrafo e piloto de drone Fernando Affonso.

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