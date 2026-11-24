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O TCU determinou que os ex-prefeitos de São João de Meriti João Ferreira Neto e Sandro Matos devolvam 58 milhões de reais aos cofres públicos em até 15 dias. A condenação solidária aponta desvios e abandono de obras de drenagem orçadas originalmente em 84 milhões de reais.

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O Tribunal de Contas da União (TCU) intimou o ex-prefeito de São João de Meriti (RJ) João Ferreira Neto (PSDB), que conquistou a suplência de deputado federal em outubro, a devolver 58 milhões de reais aos cofres públicos. Ele foi condenado em um processo que apurou irregularidades em obras públicas no município.

Outro ex-prefeito da cidade, Sandro Matos Pereira, suplente de deputado federal pelo Solidariedade, também foi notificado, pois responde ‘em solidariedade’ pela dívida . No edital, o TCU informa que os dois políticos terão de devolver os recursos ao Tesouro Nacional num prazo de 15 dias.

João Ferreira Neto foi prefeito de São João de Meriti entre janeiro de 2017 e dezembro de 2024. Ele substituiu Sandro Matos Pereira, que comandou o município entre janeiro de 2009 e dezembro de 2016. Ambos foram condenados a ressarcir o dinheiro aos cofres públicos.

Uma tomada de contas especial do TCU comprovou irregularidades na aplicação dos recursos do contrato que previa a implantação de um sistema de drenagem de águas pluviais na cidade. O valor total da obra foi de 84 milhões de reais.

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O acórdão do TCU destaca que a tomada de contas constatou implementação “parcial” do projeto e “aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada”.

Os dois ex-prefeitos foram condenados, entre outras coisas, por deixar de tomar as providências necessárias para a finalização da obra de acordo com o que estabelecia o contrato. “Ambos deixaram de adotar medidas para conclusão das obras, dando ensejo ao dano ao erário, de modo que não há falha na descrição da conduta”.

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O TCU negou as alegações de que não teria havido individualização das condutas.

Sandro Matos Pereira solicitou concessão de prazo para aditamento de suas alegações junto ao TCU e requereu a declaração da prescrição dos fatos apurados. João Ferreira Neto sustentou igualmente a tese da prescrição.

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Sandro Pereira e João Ferreira Neto não foram localizados.