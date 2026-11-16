Supersalários: entenda ‘manobra’ denunciada por entidades no pacote de ajuste fiscal
Relator incluiu emenda que permite 'reincorporação' de valores excedentes a carreiras do Judiciário e Legislativo; grupo se reúne com Alckmin nesta segunda
Entidades da sociedade civil alertam para uma “manobra” feita dentro do pacote de ajuste fiscal que busca blindar os recursos a serem “retirados” dos supersalários. Originalmente, o texto previa que o montante das carreiras do funcionalismo federal que ultrapassasse o teto constitucional seria destinado à segurança pública.
Uma emenda apresentada pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO) ao PLP 299/2026 — e incorporada pelo relator Eduardo Braga (MDB-AM) ao substitutivo –, no entanto, determina que essa economia seja destinada à “reestruturação e recomposição dos quadros” dos respectivos Poderes, sem que haja “qualquer redução ou remanejamento”.
Trocando em miúdos: o Senado quer blindar os recursos dos supersalários e devolvê-los às carreiras “mais bem pagas do país”. Isso é o que afirma a coalizão formada pelas entidades CLP (Centro de Liderança Pública), Fiquem Sabendo, Instituto República, Livres, Movimento Pessoas à Frente, Transparência Brasil e Transparência Internacional Brasil. O grupo se reúne na tarde desta segunda-feira, 16, em Brasília, com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar do tema.
“O que deixar de ser pago em supersalários, notadamente no Judiciário, no Ministério Público e no Legislativo, volta para as mesmas carreiras e Poderes que hoje concentram as maiores remunerações do país. O dispositivo, incorporado sem debate, atende a demandas corporativistas em detrimento do interesse público”, diz o grupo no manifesto, divulgado na última sexta-feira, 13.
No mesmo documento, as entidades pedem ao Senado a remoção dos parágrafos do PLP que determinam a retirada do envio dos recursos dos supersalários previstos inicialmente para a segurança pública, estendendo o pedido à Câmara caso o texto chegue à Casa com a redação atual. O texto-base do projeto — no qual está contida a emenda — foi aprovado na última semana no Senado. Quatro destaques, que versam sobre outros pontos, devem ser votados em separado nesta terça-feira, 17. Com essa etapa concluída, o texto aprovado vai para a Câmara. A confirmação da presença do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) em um evento em Buenos Aires, na Argentina, na quarta-feira, 18, no entanto, ligou o alerta de parlamentares que afirmam que o intuito do governo é fazer com que o texto seja votado na Câmara na própria terça, logo após a votação no Senado.
Ainda no manifesto divulgado contra a manobra em torno dos supersalários, as entidades pedem um posicionamento “firme e público” do governo federal contra o dispositivo, bem como que a contribuição de todos os Poderes ao ajuste fiscal seja condição de qualquer regulamentação do teto.
Encontro no STF
Na quarta-feira, 11, um dia antes da votação do PLP no Senado, o presidente e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, reuniram-se com os senadores Eduardo Braga e Eduardo Gomes, relator e autor da emenda em questão, respectivamente. Oficialmente, o encontro não teve como objetivo debater o impacto específico da medida para o Judiciário, embora, segundo a Corte, os participantes tenham discutido “temas de interesse do Poder Judiciário”, além do Orçamento de 2027. De acordo com o STF, Fachin ressaltou a importância de “valorizar a magistratura e os servidores da Justiça, cujo trabalho é indispensável à prestação jurisdicional em todo o país”.
Supersalários em números
A coalizão de entidades afirma que, entre agosto de 2024 e julho de 2025, foram pagos ao menos 14,7 bilhões de reais acima do teto apenas no Judiciário. O grupo critica, para além de o texto do PLP prever que os recursos do excedente dos supersalários “voltem” para as próprias carreiras, o fato de que só o Executivo será atingido com o pacote de ajuste fiscal.
O grupo também aponta que 98% dos magistrados e membros do Ministério Público recebem acima do teto, contra 0,6% daqueles que recebem acima do teto no Executivo federal.