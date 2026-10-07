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Brasil

Supermercados pedem ao Senado freio em votação da escala 6×1 antes do 2º turno

Abras sinaliza a senadores aliados temor com votação apressada na reta final das eleições

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 12h21
O presidente da ABRAS, João Galassi
O presidente da ABRAS, João Galassi  (ABRAS/Divulgação)
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Supermercados pedem ao Senado freio em votação da escala 6×1 antes do 2º turno Priorize VEJA no Google

O início das discussões legislativas em torno da proposta que determina o fim do regime de trabalho na escala 6×1 está movimentando os bastidores do setor supermercadista.

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Galassi, sinalizou aos senadores aliados do segmento que concorda que o tema deva ser discutido em ano de eleição, mas considera inadequado que qualquer decisão seja tomada a poucas semanas do segundo turno.

O dirigente argumenta que impulsionar a votação neste momento pode transformar um assunto de enorme relevância econômica e social em uma medida meramente eleitoreira. “Quando a conveniência eleitoral se sobrepõe ao interesse público, o tempo da política dá lugar ao oportunismo”, defendeu Galassi.

Na prática, o objetivo da Abras, que defende os interesses do setor de varejo alimentar no Brasil, é ganhar mais tempo e frear o processo legislativo em curso, adiando o debate sobre a pauta para depois da segunda rodada de votação ou até mesmo para a próxima legislatura.

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