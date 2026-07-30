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Brasil

Sucessor de Caiado lidera corrida dominada pela direita em Goiás, indica pesquisa Quaest

Daniel Vilela, que assumiu o governo goiano em março, acumula mais votos no primeiro turno do que a soma dos rivais

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 07h24 | Atualizado em 30 jul 2026, 07h34
O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), com o governador Ronaldo Caiado (PSD) e a primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil)
O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), ao lado do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil) (Governo de Goiás/Divulgação)
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Sucessor de Caiado lidera corrida dominada pela direita em Goiás, indica pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), é amplo favorito contra os rivais de direita Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL) na busca pela reeleição ao comando do estado. A nova pesquisa eleitoral Genial/Quaest foi divulgada nesta quinta-feira, 30.

No primeiro turno, Daniel Vilela tem 37% das intenções de voto, enquanto o ex-governador Marconi Perillo aparece com 21% do eleitorado e o senador Wilder Morais (PL) soma 11% de apoio entre os goianos. O atual governador, que assumiu o estado em 31 de março após a renúncia do titular Ronaldo Caiado (PSD), soma mais votos do que todos os demais competidores na primeira rodada.

A sondagem indica clara preferência por nomes da direita entre o eleitorado goiano: o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) e a sindicalista Cíntia Dias (PSOL) empatam tecnicamente na quarta posição com, respectivamente, 3% e 1% das intenções de voto. A servidora pública Luciana Amorim (UP) não pontuou na pesquisa.

Siga

Governador — Goiás — 1º turno (cenário único)

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  • Daniel Vilela (MDB): 37%
  • Marconi Perillo (PSDB): 21%
  • Wilder Morais (PL): 11%
  • Luis Cesar Bueno (PT): 3%
  • Cíntia Dias (PSOL): 1%
  • Luciana Amorim (UP): 0%
  • Indecisos: 20%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Nas simulações de segundo turno, Daniel Vilela venceria Marconi Perillo e Wilder Morais por vantagens que vão de 18 até 36 pontos percentuais, conforme os limites da margem de erro.

Governador — Goiás — 2º turno (cenário 1)

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  • Daniel Vilela (MDB): 52%
  • Marconi Perillo (PSDB): 28%
  • Indecisos: 12%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

Governador — Goiás — 2º turno (cenário 2)

  • Daniel Vilela (MDB): 54%
  • Wilder Morais (PL): 16%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
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O levantamento aponta, ainda, que Marconi Perillo lidera o ranking de rejeição eleitoral entre os eleitores goianos — o tucano, que governou o estado por quatro mandatos entre 1999 e 2018, é considerado inviável para 46% dos entrevistados. Em seguida na lista, aparecem Morais e Vilela, rejeitados por 21% e 20% do eleitorado, respectivamente.

Governador — Goiás — Rejeição eleitoral

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  • Marconi Perillo (PSDB): 46%
  • Wilder Morais (PL): 21%
  • Daniel Vilela (MDB): 20%
  • Luis Cesar Bueno (PT): 18%
  • Cíntia Dias (PSOL): 13%
  • Luciana Amorim (UP): 8%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores em 54 municípios de Goiás entre os dias 24 e 28 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código GO-01701/2026.

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