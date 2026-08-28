STM mantém condenação de dois militares da Marinha por corrupção em licitação

O Superior Tribunal Militar manteve a condenação de dois militares da Marinha e de quatro civis por irregularidades em licitações e pagamento de vantagens indevidas relacionadas à Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

A ação penal, relatada pelo ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, teve origem em denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar em 3 de abril de 2024. Os fatos estão relacionados a procedimentos de contratação e aquisição de gêneros alimentícios pela unidade militar.

De acordo com a acusação, um suboficial da Marinha, que exercia a função de pregoeiro, foi denunciado por violação do dever funcional com o fim de lucro, em continuidade delitiva. Segundo o MPM, o militar teria conduzido um pregão eletrônico de modo a favorecer duas empresas.

A investigação apontou que um sargento teria recebido, indiretamente, quinze depósitos bancários que totalizaram 59.000 reais em propina.