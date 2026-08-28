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STM mantém condenação de dois militares da Marinha por corrupção em licitação

A ação penal, relatada pelo ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, teve origem em denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar em 3 de abril de 2024

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 18h12
Vista do prédio do Superior Tribunal Militar (STM), em Brasília
Vista do prédio do Superior Tribunal Militar (STM), em Brasília (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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STM mantém condenação de dois militares da Marinha por corrupção em licitação Priorizar nos meus resultados Google

O Superior Tribunal Militar manteve a condenação de dois militares da Marinha e de quatro civis por irregularidades em licitações e pagamento de vantagens indevidas relacionadas à Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

A ação penal, relatada pelo ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, teve origem em denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar em 3 de abril de 2024. Os fatos estão relacionados a procedimentos de contratação e aquisição de gêneros alimentícios pela unidade militar.

De acordo com a acusação, um suboficial da Marinha, que exercia a função de pregoeiro, foi denunciado por violação do dever funcional com o fim de lucro, em continuidade delitiva. Segundo o MPM, o militar teria conduzido um pregão eletrônico de modo a favorecer duas empresas.

A investigação apontou que um sargento teria recebido, indiretamente, quinze depósitos bancários que totalizaram 59.000 reais em propina.

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