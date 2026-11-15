STJ vai treinar ministros do tribunal sobre uso de inteligência artificial

Os ministros do STJ participam, nesta semana, de um treinamento sobre uso de inteligência artificial na análise de processos.

O exercício organizado pelo tribunal envolve o sistema Logos, que permite aos magistrados formular relatórios de processos e minutas de decisões, mas sempre com supervisão humana.

O tribunal lançou recentemente dois programas de combate a fraudes e fortalecimento da segurança cibernética. A ideia é impedir irregularidades e acessos indevidos aos sistemas da Corte.

Na última terça (10), o ex-secretário de Tecnologia de Informação do tribunal foi preso pela Polícia Federal após elementos indicarem envio de minutas de decisão ao advogado Willer Tomaz, suspeito de ser sócio de Flávio Bolsonaro em lavagem de dinheiro.