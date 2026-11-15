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Brasil

STJ vai treinar ministros do tribunal sobre uso de inteligência artificial

O exercício organizado pelo tribunal envolve o sistema Logos, que permite aos magistrados formular relatórios de processos e minutas de decisões

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 12h01
Edifício moderno de concreto cinza com janelas verticais e curvas, refletido em um espelho dágua escuro sob um céu nublado
Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Max Rocha/STJ/Divulgação)
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STJ vai treinar ministros do tribunal sobre uso de inteligência artificial Priorize VEJA no Google

Os ministros do STJ participam, nesta semana, de um treinamento sobre uso de inteligência artificial na análise de processos.

O exercício organizado pelo tribunal envolve o sistema Logos, que permite aos magistrados formular relatórios de processos e minutas de decisões, mas sempre com supervisão humana.

O tribunal lançou recentemente dois programas de combate a fraudes e fortalecimento da segurança cibernética. A ideia é impedir irregularidades e acessos indevidos aos sistemas da Corte.

Na última terça (10), o ex-secretário de Tecnologia de Informação do tribunal foi preso pela Polícia Federal após elementos indicarem envio de minutas de decisão ao advogado Willer Tomaz, suspeito de ser sócio de Flávio Bolsonaro em lavagem de dinheiro.

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