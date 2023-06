STJ retomará em agosto julgamento de recurso do ex-jogador Robinho

Giro VEJA - quarta, 14 de junho

O discurso duro de Geraldo Alckmin contra a sonegação e os juros altos são os destaques do dia

O vice-presidente Geraldo Alckmin tomou nesta quarta-feira a linha de frente da nova ofensiva do governo para melhorar os ânimos do setor varejista. O vice, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, participou da reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com representantes do setor. Na saída, Alckmin subiu o tom contra a sonegação de impostos por empresas estrangeiras, num recado a companhias como a gigante chinesa Shein. Ele também reforçou o discurso contra o Banco Central pela alta taxa de juros