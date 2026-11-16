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Brasil

STJ receita recurso sobre teto de contribuição ao Sistema S

Governo federal tentava rever entendimento que beneficiou empresas com ações judiciais sobre o tema

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 12h30
Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Max Rocha/STJ/Divulgação)
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A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou um recurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) contra o julgamento que definiu que não há um limite de 20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, como o Sistema S.

A decisão foi tomada em julgamento no plenário virtual terminado na semana passada. Os ministros analisaram embargos de declaração apresentados pelo governo federal.

Em 2024, a Primeira Seção do STJ decidiu que o limite de 20 salários mínimos não se aplica à base de cálculo das contribuições destinadas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac.

Os ministros definiram, no entanto, que quem apresentou ação judicial ou pedido administrativo até o início do julgamento, e conseguiu decisão favorável, poderia seguir o teto até a publicação do acórdão.

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A PGFN buscava reverter esse entendimento — a chamada modulação —, com o argumento de que não havia jurisprudência suficiente.

Ainda é possível levar a discussão ao STF, por meio de recurso extraordinário, mas apenas se for apresentada uma controvérsia constitucional.

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“O recurso extraordinário é possível, mas tem pouca chance de prosperar. O Supremo historicamente determina que esse tipo de questão não é constitucional. O STF tem função de ser o guardião da Constituição, e não de funcionar como uma nova instância para revisar como o STJ aplica o Código de Processo Civil. Para as empresas protegidas pela modulação, o cenário segue favorável”, explica o especialista em direito tributário Gabriel Ramos.

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Superior Tribunal de Justiça - STJ
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