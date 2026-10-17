STJ deve julgar, na próxima semana, famoso caso de corrupção no Judiciário da Bahia

O STJ deve julgar na próxima semana um grande caso envolvendo fatos investigados na Operação Faroeste, ação da Polícia Federal que desmontou um grande esquema de corrupção envolvendo magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia.

O relator da matéria é o ministro Og Fernandes, que vai se aposentar no próximo mês, quando completará 75 anos, a data limite para um magistrado atuar no STJ.

A Operação Faroeste foi deflagrada em novembro de 2019 e mira um grande esquema de venda de decisões judiciais, corrupção, grilagem de terras e outros delitos na região Oeste da Bahia.

As investigações apontam que mais de 800 mil hectares de terras foram alvo de grilagem na região.