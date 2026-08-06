STJ condena Marco Buzzi por assédio sexual; ex-ministro é banido da magistratura

Os ministros do STJ decidiram, há pouco, condenar o agora ex-ministro do tribunal Marco Buzzi por crimes de assédio sexual, importunação sexual e injúria contra duas mulheres.

Numa decisão inédita, já a partir da nova regra do CNJ, Buzzi foi banido da magistratura.

A demissão foi aprovada por unanimidade. Os ministros reconheceram que Buzzi praticou os crimes denunciados pelas duas vítimas.

A maioria absoluta votou pela disponibilidade e pela perda do cargo.

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Um grupo menor de ministros, que foi derrotado, entendeu que Buzzi deveria ser aposentado e preservar o salário e benefícios.

Os casos de assédio foram revelados pelo Radar em fevereiro deste ano.

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