STJ condena Marco Buzzi por assédio sexual; ex-ministro é banido da magistratura
Tribunal julgou o agora ex-ministro nesta quinta
Os ministros do STJ decidiram, há pouco, condenar o agora ex-ministro do tribunal Marco Buzzi por crimes de assédio sexual, importunação sexual e injúria contra duas mulheres.
Numa decisão inédita, já a partir da nova regra do CNJ, Buzzi foi banido da magistratura.
A demissão foi aprovada por unanimidade. Os ministros reconheceram que Buzzi praticou os crimes denunciados pelas duas vítimas.
A maioria absoluta votou pela disponibilidade e pela perda do cargo.
Um grupo menor de ministros, que foi derrotado, entendeu que Buzzi deveria ser aposentado e preservar o salário e benefícios.
Os casos de assédio foram revelados pelo Radar em fevereiro deste ano.