STJ avança em investigações sobre venda de sentenças no tribunal

O STJ investiga mais um servidor — afastado recentemente do cargo — suspeito de integrar a máfia de venda de sentenças judiciais. O personagem atuava no gabinete do ministro Moura Ribeiro, também investigado pela Polícia Federal — com autorização do STF –, como revelou o Radar em julho.

O assessor de Moura Ribeiro já decidiu colaborar com as investigações, numa espécie de delação na investigação interna do STJ.

Em outro processo no tribunal, o STJ vem seguindo pistas de ações judiciais que foram alvos da quadrilha que comercializava decisões.

A ideia dos ministros é identificar os empresários que pagaram pelas fraudes no tribunal. Coisa grande.