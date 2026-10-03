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Brasil

STJ avança em investigações sobre venda de sentenças no tribunal

Servidor do gabinete de Moura Ribeiro foi afastado e decidiu colaborar com apurações

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 14h01
Edifício moderno de concreto cinza com janelas verticais e curvas, refletido em um espelho dágua escuro sob um céu nublado
Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Max Rocha/STJ/Divulgação)
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STJ avança em investigações sobre venda de sentenças no tribunal Priorize VEJA no Google

O STJ investiga mais um servidor — afastado recentemente do cargo — suspeito de integrar a máfia de venda de sentenças judiciais. O personagem atuava no gabinete do ministro Moura Ribeiro, também investigado pela Polícia Federal — com autorização do STF –, como revelou o Radar em julho.

O assessor de Moura Ribeiro já decidiu colaborar com as investigações, numa espécie de delação na investigação interna do STJ.

Em outro processo no tribunal, o STJ vem seguindo pistas de ações judiciais que foram alvos da quadrilha que comercializava decisões.

A ideia dos ministros é identificar os empresários que pagaram pelas fraudes no tribunal. Coisa grande.

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Superior Tribunal de Justiça - STJ
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