STF vai julgar mais 70 denúncias da PGR contra atos golpistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar em sessões virtuais mais 70 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da União contra os atos golpistas de 8 de janeiro. A corte decidiu julgar as denúncias no último mês de junho. O julgamento tem início na segunda-feira, 14, e irá durar até a próxima sexta-feira, 18. Os advogados dos acusados tem até às 23h59 deste domingo, 13, para enviar as defesas de seus clientes.

Os suspeitos serão investigados por uma série de crimes, como associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo e também deterioração de patrimônio tombado.

No julgamento virtual, o Supremo decidirá se os investigados se tornarão réus ou se serão absolvidos pela corte. Caso as denúncias sejam aceitas, a próxima fase envolverá a coleta de provas e depoimentos de testemunhas da defesa e da acusação. Em seguida, o STF julgará os acusados. O Supremo já e transformou 1.290 pessoas em rés de autoria ou participação nos atos golpistas. 128 pessoas estão presas.