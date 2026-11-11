STF vai julgar denúncia contra Juscelino Filho, mais de um ano depois de apresentação

A Primeira Turma do STF vai começar a julgar, na próxima semana, a denúncia da PGR contra o ex-ministro e deputado federal Juscelino Filho (PSDB-MA). A análise vai ocorrer mais de um ano após a acusação ter sido apresentada.

O julgamento foi marcado para ocorrer entre os dias 20 e 30 de novembro, no plenário virtual. O relator é o ministro Flávio Dino.

Uma primeira denúncia foi apresentada em abril de 2025. Entretanto, ela precisou ser retirada, já que continha provas ilegíveis. Uma nova acusação foi apresentada em junho do ano passado.

O caso tramita em segredo de justiça.

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A investigação envolve repasses de emendas parlamentares de Juscelino para a cidade de Vitorino Freire (MA), que era comandada por Luanna Rezende, sua irmã.

Em 2024, o ex-ministro foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

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A denúncia da PGR motivou seu pedido de demissão do Ministério das Comunicações. A apuração, no entanto, não envolve atos de sua passagem pelo governo federal.