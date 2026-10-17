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STF vai decidir índice de correção de dívidas da Fazenda Pública após emenda de 2025

Julgamento com repercussão geral vai analisar reajuste anterior à expedição de precatório

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 18h01
Plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros sentados em uma bancada semicircular de madeira clara, usando togas pretas. Ao fundo, parede de pedra com o brasão da República e uma cruz. Duas telas exibem um ministro em close.
Plenário do STF durante sessão de julgamento (Victor Piemonte/STF)
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STF vai decidir índice de correção de dívidas da Fazenda Pública após emenda de 2025 Priorize VEJA no Google

O STF vai decidir quais índices de correção monetária e de juros de mora devem ser aplicados às dívidas da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), após uma emenda constitucional de 2025.

A questão é discutida em um processo que  teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual, em julgamento que ocorreu em setembro. A tese que for definida será aplicada em todos os casos semelhantes.

O precatório é uma ordem de pagamento expedida pela Justiça para que o poder público pague uma dívida reconhecida por decisão judicial definitiva. Ele é utilizado quando o valor da dívida ultrapassa o limite definido para a requisição de pequeno valor (RPV).

O pagamento depende da inclusão dos recursos no orçamento público e deve respeitar a ordem cronológica de apresentação. Para dívidas de menor valor, é expedida a RPV, cujo pagamento segue regras e prazos próprios, geralmente mais curtos.

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A emenda de 2025 alterou as regras para a atualização das dívidas da Fazenda Pública. Pelo novo sistema, depois da expedição do requisitório, o valor é corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), acrescido de juros segundo o índice da caderneta de poupança. Se a soma dos dois for maior que a Selic no mesmo período, aí sim deve-se aplicar a Selic.

A nova regra, porém, não estabeleceu qual índice deve ser usado enquanto a dívida ainda está sendo definida e calculada pela Justiça. Essa é a questão que chegou ao STF.

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O caso concreto trata do pagamento de indenização por licença-prêmio não usufruída a uma professora da rede pública estadual de ensino de São Paulo.

Ao analisá-lo, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que a taxa Selic continuasse a ser aplicada como índice único de correção monetária e juros sobre os valores devidos, mesmo após a entrada em vigor da emenda.

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O governo de São Paulo recorreu ao STF e contestou a decisão do TJ-SP, com o argumento de que a aplicação da Selic nessa fase retoma uma regra que deixou de valer com a mudança constitucional.

A escolha do índice interfere diretamente no valor final. Por isso, a definição interessa tanto a quem tem valores a receber do poder público quanto aos entes públicos responsáveis pelo pagamento.

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