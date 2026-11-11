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Brasil

STF vai analisar ‘imunidade’ para crimes patrimoniais no contexto de violência doméstica

Ações questionam artigo do Código Penal que impede punição para situações como roubo e furto dentro da família

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 09h30
Plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros sentados em uma bancada semicircular de madeira clara. Ao fundo, parede de pedra com a bandeira do Brasil, brasão da República e uma cruz. Dois monitores exibem um ministro falando.
Plenário do STF durante sessão de julgamento (Gustavo Moreno/STF)
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STF vai analisar ‘imunidade’ para crimes patrimoniais no contexto de violência doméstica Priorize VEJA no Google

O STF vai decidir nesta quarta-feira se é possível isentar de punição quem comete crimes patrimoniais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Estão na pauta do plenário da Corte duas ações que questionam um trecho do Código Penal. Os processos foram apresentados pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e pelo Partido Verde.

A legislação determina que é isento de pena quem comete crimes patrimoniais (como furto, roubo e extorsão) contra o cônjuge, ascendente ou descendente.

A regra não vale para casos que envolvam grave ameaça ou violência, nem para divorciados.

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Para a Conamp e o PV, a regra fere a dignidade das mulheres.

A associação apontou uma contradição com a Lei Maria da Penha, já que o crime patrimonial pode ser cometido sem violência, mas em um contexto de outras agressões.

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Já o partido alegou que há uma “imunidade” benéfica apenas ao agressor.

O relator das duas ações é o ministro Dias Toffoli.

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