STF vai analisar ‘imunidade’ para crimes patrimoniais no contexto de violência doméstica

O STF vai decidir nesta quarta-feira se é possível isentar de punição quem comete crimes patrimoniais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Estão na pauta do plenário da Corte duas ações que questionam um trecho do Código Penal. Os processos foram apresentados pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e pelo Partido Verde.

A legislação determina que é isento de pena quem comete crimes patrimoniais (como furto, roubo e extorsão) contra o cônjuge, ascendente ou descendente.

A regra não vale para casos que envolvam grave ameaça ou violência, nem para divorciados.

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Para a Conamp e o PV, a regra fere a dignidade das mulheres.

A associação apontou uma contradição com a Lei Maria da Penha, já que o crime patrimonial pode ser cometido sem violência, mas em um contexto de outras agressões.

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Já o partido alegou que há uma “imunidade” benéfica apenas ao agressor.

O relator das duas ações é o ministro Dias Toffoli.