STF tem guerra de decisões de ministros e deve obrigar Fachin a tomar medida de urgência

Nas palavras de uma importante interlocutora do STF, a crise envolvendo a Corte, que já era grave e sem precedentes, encontrou um caminho ainda mais devastador, após o ministro Flávio Dino decidir derrubar uma decisão tomada por um colega dele de Corte, o ministro André Mendonça, já referendada pela maioria da Segunda Turma do tribunal.

A situação é tão grave, que não é possível determinar qual decisão está valendo. Se é a de Mendonça, que afastou o diretor da Polícia Federal por suposto monitoramento ilegal de seu gabinete no Supremo, ou se é a de Dino, que determinou a volta do delegado ao cargo.

Nas palavras de quem conversou com ministros do STF há pouco, ou Edson Fachin, o chefe da Corte, toma uma medida “agora”, ou o Supremo desabará em escândalos e controvérsias diante dos olhos da Nação.