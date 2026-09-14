STF tem conspiratas e pedido de reforço de segurança para julgamento de Moraes

Ameaças veladas, promessas de retaliação, suspeitas de monitoramento ilegal e até receio de perseguição pelas ruas de Brasília…

Mergulhado em uma crise sem precedentes no STF, os ministros da Corte vivem em estado de desconfiança permanente, com medo de serem espionados por colegas e com temor de ações clandestinas de investigadores.

A existência de relatórios de inteligência clandestinos da PF sobre gabinetes de ministros do Supremo, revelada há poucos dias, fez com que muitos magistrados deixassem de falar sobre questões sensíveis da crise no STF por celular.

Divididos em duas facções, os ministros do STF vão analisar se abrem uma investigação contra Moraes por suas relações com Daniel Vorcaro.

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Nesta semana, por meio de ofício, o Supremo solicitou ao Governo do Distrito Federal que seja reforçada a segurança e o policiamento na Corte.

O governo distrital, além de atender ao pedido de mais policiais para a região da Praça dos Três Poderes, proibiu manifestações políticas nas proximidades do tribunal.

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Ex-primeira-dama e candidata ao Senado no DF, Michelle Bolsonaro pretendia mobilizar apoiadores nesta terça, mas foi informada pelo governo distrital que qualquer ato na região foi proibido.

Secretário de Segurança do DF, Alexandre Patury estará em campo nesta terça para garantir a segurança. “Amanhã a Praça dos Três Poderes será fechada. Não será permitido estacionamento nem parada de veículos a partir do Itamaraty. A área terá cones ao longo da via. Teremos uma linha de contenção com gradis e policiais a partir das Avenida José Sarney (via anterior a das bandeiras). As manifestações, inclusive com carros de som cadastrados, ocorrerão até este ponto da Esplanada. Inicialmente, as vias S1 e S2 não serão fechadas, salvo em caso de necessidade, dependendo da evolução das manifestações”, diz o governo do DF.

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O plano de segurança para o STF terá até o uso de drones térmicos da PMDF. Eles serão utilizados hoje à noite para identificar ameaças.

“Amanhã teremos drones também, em conjunto com os equipamentos do STF. O policiamento será reforçado a partir da rodoviária do Plano Piloto. Teremos reforço da PM no aeroporto e na rodoviária interestadual também. A célula de inteligência funcionará presencialmente na SSP”, diz o governo.