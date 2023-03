STF suspende regra que proíbe indicar ministros e secretários para estatal

Giro VEJA - quinta, 16 de março

O depoimento do ex-ministro da Justiça e as falas de Ibaneis Rocha após voltar ao governo do DF são os destaques do dia

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres prestou depoimento no âmbito da ação que trata da reunião realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com embaixadores no auge da corrida presidencial. Naquele momento, o ex-presidente fez ataques sem provas à urna eletrônica, o que o coloca sob risco de se tornar inelegível. Torres é tido como peça-chave para explicar se havia uma articulação golpista dentro do governo Bolsonaro e o que ex-presidente sabia sobre os atos golpistas de 8 de janeiro