STF ‘sairá fortalecido’ e ‘manterá defesa da democracia’ se arquivar provas da PF, diz Moraes

Depois de quinze dias em silêncio, sem explicar as mensagens de Daniel Vorcaro encontradas pela Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes finalmente apresentou sua versão para o relatório.

Em 44 páginas, o ministro sustenta que são falsas as mensagens e que não há mensagem dele com Vorcaro no material — todas as mensagens vinculadas pela PF ao celular de Moraes foram apagadas, mas ele não entra nesse mérito.

Segundo o ministro, tudo não passa de uma “vingança” dos condenados na trama golpista contra ele, que condenou quem atentou contra a democracia.

“Apesar da farsa montada e divulgada, não existe absolutamente nada e todos sabem a motivação político-eleitoral dessas

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criminosas mentiras. Vingança. Está muito clara a tentativa de vingança dos aliados daqueles que tentaram acabar com a Democracia e o Estado de Direito e foram condenados pelo STF”, diz Moraes.

“A tentativa de Golpe não se encerrou em 8/1/2023, simplesmente mudou seu modus operandi. Mas assim como na primeira

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vez, o STF saberá resistir e sairá fortalecido, mantendo a Defesa plena da Constituição, do Estado de direito e da democracia”, segue o ministro.

Além de chamar André Mendonça, relator do caso, de aliado dos golpistas, o ministro sustenta que o colega atuou como investigador ilegal ao pedir que a Polícia Federal esclarecesse quem era o personagem oculto que recebeu mensagens de Daniel Vorcaro nos dias que antecederam a prisão do banqueiro. Moraes sustenta que Mendonça deveria ter ouvido a PGR de Paulo Gonet antes de solicitar os esclarecimentos.

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O ministro não comenta o fato de “Paulo” também estar nas mensagens de Vorcaro como alguém que poderia ajudar a “bloquear” investigações e a evitar sua prisão juntamente com “Andrei”, numa referência ao chefe da PF.

“A decisão de determinar de ofício, e sem a oitiva da PGR, investigação contra membro do STF sem autorização do Plenário é duplamente nula, como ressaltou o PGR, transformando o juiz incompetente em investigador ilegal”, diz Moraes.