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Brasil

STF ‘sairá fortalecido’ e ‘manterá defesa da democracia’ se arquivar provas da PF, diz Moraes

'Mendonça atuou como juiz e investigador', diz Moraes para tentar evitar apuração sobre suas relações com o dono do Banco Master

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 05h44 | Atualizado em 15 set 2026, 05h46
INVESTIGAÇÃO - Relatório explosivo: segundo a PF, mensagens recuperadas levantam graves suspeitas a respeito da atuação do ministro Moraes em favor do responsável por uma das maiores fraudes financeiras da história
INVESTIGAÇÃO - Relatório explosivo: segundo a PF, mensagens recuperadas levantam graves suspeitas a respeito da atuação do ministro Moraes em favor do responsável por uma das maiores fraudes financeiras da história (Andre Borges/EFE; Ana Paula Paiva/Valor/Agência O Globo/.)
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STF ‘sairá fortalecido’ e ‘manterá defesa da democracia’ se arquivar provas da PF, diz Moraes Priorizar nos meus resultados Google

Depois de quinze dias em silêncio, sem explicar as mensagens de Daniel Vorcaro encontradas pela Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes finalmente apresentou sua versão para o relatório.

Em 44 páginas, o ministro sustenta que são falsas as mensagens e que não há mensagem dele com Vorcaro no material — todas as mensagens vinculadas pela PF ao celular de Moraes foram apagadas, mas ele não entra nesse mérito.

Segundo o ministro, tudo não passa de uma “vingança” dos condenados na trama golpista contra ele, que condenou quem atentou contra a democracia.

“Apesar da farsa montada e divulgada, não existe absolutamente nada e todos sabem a motivação político-eleitoral dessas

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criminosas mentiras. Vingança. Está muito clara a tentativa de vingança dos aliados daqueles que tentaram acabar com a Democracia e o Estado de Direito e foram condenados pelo STF”, diz Moraes.

“A tentativa de Golpe não se encerrou em 8/1/2023, simplesmente mudou seu modus operandi. Mas assim como na primeira

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vez, o STF saberá resistir e sairá fortalecido, mantendo a Defesa plena da Constituição, do Estado de direito e da democracia”, segue o ministro.

Além de chamar André Mendonça, relator do caso, de aliado dos golpistas, o ministro sustenta que o colega atuou como investigador ilegal ao pedir que a Polícia Federal esclarecesse quem era o personagem oculto que recebeu mensagens de Daniel Vorcaro nos dias que antecederam a prisão do banqueiro. Moraes sustenta que Mendonça deveria ter ouvido a PGR de Paulo Gonet antes de solicitar os esclarecimentos.

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O ministro não comenta o fato de “Paulo” também estar nas mensagens de Vorcaro como alguém que poderia ajudar a “bloquear” investigações e a evitar sua prisão juntamente com “Andrei”, numa referência ao chefe da PF.

“A decisão de determinar de ofício, e sem a oitiva da PGR, investigação contra membro do STF sem autorização do Plenário é duplamente nula, como ressaltou o PGR, transformando o juiz incompetente em investigador ilegal”, diz Moraes.

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