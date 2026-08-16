STF reforça vigilância sobre ameaças contra ministros da Corte

Com a campanha prestes a começar em todo o país, ministros do STF estão preocupados com os ataques ao Supremo — já que muitos candidatos buscarão votos explorando a impopularidade da Corte.

Órgãos de inteligência do Supremo e do governo estão monitorando ameaças direcionadas aos magistrados e familiares, a partir das redes sociais.

“Em tempos de disputa eleitoral, os radicalismos afloram, abrindo espaço para atos temerários”, diz um ministro ao Radar.

Os casos mais graves, em que os autores das ameaças têm capacidades para cumprir o que dizem que farão, são convertidos em investigações formais, levadas a investigadores da Polícia Federal.

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Há dois anos, VEJA mostrou que a PF investigava mais de uma centena de ameaças contra ministros do Supremo. Havia de tudo entre o universo de aloprados que se diziam contrariados por decisões da Corte.