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Brasil

STF realiza audiência de conciliação sobre fim da escala 6×1

Encontro foi convocado por Flávio Dino para discutir implementação das novas regras

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 06h01
Homem de meia-idade, óculos, terno escuro, camisa branca e gravata azul clara, com toga preta, gesticula com a mão direita. Ao fundo, bandeira do Brasil e cadeira vermelha
O ministro Flávio Dino, durante audiência de conciliação no STF  (Rosinei Coutinho/STF)
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STF realiza audiência de conciliação sobre fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

O STF realiza nesta terça-feira, a partir das 14h, uma audiência de conciliação para discutir a implementação da emenda constitucional que acabou com a escala 6×1 e estabeleceu jornada de trabalho de até 40 horas semanais.

A audiência foi convocada em ações apresentadas pela CNC e pela CNI questionando a mudança.

Dino ressaltou, contudo, que a redução da jornada e a ampliação do descanso semanal não estarão em discussão. A audiência tratará exclusivamente de aspectos relacionados à implementação das novas regras, que podem ser objeto de negociação coletiva.

“O que se examinará, se possível, são aspectos de implementação, matéria que as entidades interessadas reunidas podem equacionar com maior adequação do que decisão judicial proferida sem sua participação”, pontuou.

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O ministro intimou representantes das confederações sindicais empresariais e das centrais sindicais, além da Advocacia-Geral da União (AGU), das advocacias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

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