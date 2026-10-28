STF nega que Moraes tenha mandado PF na casa de Flávio Bolsonaro

O STF negou, nesta quarta-feira, que tenha sido expedido um mandado de busca e apreensão em endereços do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo informou a Corte, não há nenhuma decisão judicial nesse sentido, nem a realização de diligência policial.

Flávio deixou o Brasil na terça-feira, primeiro para a Argentina e depois para os Estados Unidos, onde deve receber asilo.

A saída do Brasil ocorreu um dia após o senador ser intimado pela PF a entregar seu passaporte, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF.