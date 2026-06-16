STF mantém prisão de pai de Daniel Vorcaro por três votos a um

A Segunda Turma do STF decidiu, por três votos a um, manter a prisão preventiva do empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. A divergência foi do ministro Gilmar Mendes, que defendeu que ele fosse para a prisão domiciliar.

O relator, André Mendonça, votou para manter sua decisão, e foi acompanhado por Luiz Fux e Nunes Marques.

O julgamento tinha começado no mês passado, no plenário virtual, mas foi interrompido por um pedido de vista de Gilmar. Na época, Fux adiantou seu voto e seguiu Mendonça.

A discussão foi retomada nesta terça, com a divergência de Gilmar. Nunes Marques, contudo, fechou a maioria.

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Dias Toffoli tem se declarado suspeito nos julgamentos envolvendo o Banco Master. Por isso, apenas quatro ministro participaram.

Henrique Vorcaro foi preso em maio, na 6ª fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes envolvendo o Master.

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O empresário foi descrito pela Polícia Federal como o responsável por enviar ordens e financiar o grupo conhecido como A Turma, que ameaçava e intimidava desafetos da família.

“Henrique Moura Vorcaro é apontado como demandante, beneficiário e operador financeiro do núcleo ‘A Turma'”, afirmou o ministro André Mendonça na decisão que autorizou a operação, referindo-se à investigação da PF.

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De acordo com o ministro, a apuração indicou que o empresário “atuava em conjunto com o filho, em posição de colaboração direta, como solicitador e beneficiário dos serviços ilícitos prestados pelo grupo, além de exercer função própria e autônoma na engrenagem financeira voltada à sua sustentação”.

A decisão descreve “A Turma” como um grupo “voltado à prática de ameaças, intimidações presenciais, coerções, levantamentos clandestinos, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais”.