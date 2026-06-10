STF julga recursos sobre Marco Civil em meio a debate sobre decretos de Lula

O STF vai analisar nesta quarta-feira recursos apresentados pela Meta e pelo Google contra o julgamento do ano passado que alterou as regras do Marco Civil da Internet e aumentou a responsabilidade das plataformas sobre os conteúdos publicados.

A análise ocorre três semanas após o governo federal editar dois decretos que estabeleceram novas obrigações para as redes sociais. O Executivo alegou estar seguindo o entendimento do STF, mas a oposição considerou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva extrapolou seus poderes e atua para derrubar as medidas no Congresso.

O julgamento desta quarta não tratará diretamente dos decretos, mas há expectativa entre pessoas que atuam no setor de que os ministros possam emitir sinais sobre a medida.

Serão analisados embargos de declaração, tipo de recurso utilizado para esclarecer omissões ou contradições de uma decisão.

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O Google e a Meta questionaram, por exemplo, o momento exato que as novas regras devem valer.

A primeira empresa também quer definir as regras para as notificações extrajudiciais de remoção de conteúdos, enquanto a segunda pretende que a presunção de responsabilidade por omissão na retirada ocorra unicamente por fatos manifestamente criminosos.