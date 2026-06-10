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Brasil

STF julga recursos sobre Marco Civil em meio a debate sobre decretos de Lula

Ministros vão analisar contestações de big techs ao julgamento do ano passado, logo após governo atualizar regras para plataformas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 06h01
Plenário do STF durante sessão de julgamento
Plenário do STF durante sessão de julgamento (Victor Piemonte/STF)
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STF julga recursos sobre Marco Civil em meio a debate sobre decretos de Lula Priorize VEJA no Google

O STF vai analisar nesta quarta-feira recursos apresentados pela Meta e pelo Google contra o julgamento do ano passado que alterou as regras do Marco Civil da Internet e aumentou a responsabilidade das plataformas sobre os conteúdos publicados.

A análise ocorre três semanas após o governo federal editar dois decretos que estabeleceram novas obrigações para as redes sociais. O Executivo alegou estar seguindo o entendimento do STF, mas a oposição considerou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva extrapolou seus poderes e atua para derrubar as medidas no Congresso.

O julgamento desta quarta não tratará diretamente dos decretos, mas há expectativa entre pessoas que atuam no setor de que os ministros possam emitir sinais sobre a medida.

Serão analisados embargos de declaração, tipo de recurso utilizado para esclarecer omissões ou contradições de uma decisão.

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O Google e a Meta questionaram, por exemplo, o momento exato que as novas regras devem valer.

A primeira empresa também quer definir as regras para as notificações extrajudiciais de remoção de conteúdos, enquanto a segunda pretende que a presunção de responsabilidade por omissão na retirada ocorra unicamente por fatos manifestamente criminosos.

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